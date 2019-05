Lite tra Guendalina Tavassi e Eliana Michelazzo: volano parole grosse

Guendalina Tavassi ed Eliana Michelazzo litigano a Live-Non è la d’Urso

Accesa lite a Live-Non è la d’Urso tra Guendalina Tavassi e Eliana Michelazzo. Amiche di vecchia data, le due si sono attaccate a vicenda nel salotto di Barbara d’Urso. Non risparmiando parole grosse, come “infame” e “vergognati”. Tutto è partito dalla Tavassi, che ha puntato il dito contro l’ex agente di spettacolo. Guendalina ha preso le difese di Pamela Prati, che ha definito una vittima nell’affaire Mark Caltagirone. L’ex concorrente di Grande Fratello e Tale e Quale Show ha ribadito che Eliana è una bugiarda, che per anni ha mentito circa l’esistenza del suo finto marito, e che ha provato con Donna Pamela a raggirarla con un metodo simile a quello utilizzato per i finti profili di Simone Coppi e Mark Caltagirone.

Guendalina Tavassi si scaglia contro Eliana Michelazzo

“Per dieci anni mi hai fatto credere di essere sposata con Simone Coppi, vergognati. Avete provato a fare lo stesso con me, quando mi ha scritto un certo Lorenzo Coppi. Io sapevo la verità danni, da tempo aspettavo questo momento”, ha dichiarato Guendalina Tavassi a Live-Non è la d’Urso. “Vergognati! Sei un’infame! Ti devi vergognare, invece di compatire una situazione vai a chiamare i giornalisti quando esci dalla mia stanza? Stasera sei venuta per quale motivo? Se volevi dirmi qualcosa me la dicevi in faccia, dopo 10 anni di amicizia. Per me era una malattia, io volevo andare a casa con mio marito, avere una famiglia. Ho 40 anni c…o, a 40 anni non ho fatto un figlio? Perché dovevo stare così?”, ha replicato Eliana Michelazzo.

Riccardo Signoretti critica Guendalina Tavassi

Nella bagarre è poi intervenuto Riccardo Signoretti, che ha criticato la presenza di Guendalina Tavassi a Live-Non è la d’Urso. Il giornalista e direttore di Nuovo e Nuovo Tv ha svelato che l’avvocato di Pamela Prati è la moglie del padre di Guendalina. Dunque, a detta di Signoretti, la posizione di Guenda non è credibile per presunti conflitti di interesse. “Pamela Prati è stata raggirata, è una povera vittima”, ha assicurato la Tavassi, ferma sulla sua posizione.