Live-Non è la d’Urso: domenica prossima arriva Matteo Salvini

Matteo Salvini da Barbara d’Urso domenica 22 settembre 2019

Matteo Salvini torna nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex Ministro dell’Interno sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 22 settembre. A rivelare la notizia in anteprima è Dagospia. A quanto pare Salvini si sottoporrà al confronto delle cinque sfere, ovvero il meccanismo che vede l’ospite di turno sottoposto al giudizio di cinque opinionisti. Dunque all’interno del programma Mediaset verrà analizzato l’operato di Salvini. È la prima volta che la nuova trasmissione di Canale 5 si occupa di politica: fin dal suo esordio, avvenuto lo scorso marzo, lo show si è concentrato prevalentemente sulle notizie di attualità e spettacolo. Salvini è stato però spesso sopite della d’Urso, sia a Pomeriggio 5 sia a Domenica Live.

Il gossip sull’arrivo di Matteo Salvini a Live-Non è la d’Urso

“Flash! Domenica prossima Salvini per Uno contro tutti a Live – Non è la D’Urso. Riuscirà a risollevare le sorti degli ascolti di Barbara e del consenso leghista?”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Al momento non è arrivata nessuna conferma Mediaset ma neppure alcuna smentita. Per ora non si conoscono neppure gli altri ospiti: è certa solo la presenza della comica Giusy Zenere, alle prese con la ricerca della madre biologica grazie alla nuova rubrica DNA. Domenica 22 settembre Live-Non è la d’Urso dovrà scontrarsi con il ritorno di Massimo Giletti su La 7 e con la nuova fiction Rai Imma Tataranni.

Gli ascolti della prima puntata di Live-Non è la d’Urso

La prima puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso non ha brillato in termini di ascolti. Nonostante il ritorno al Prati-Gate e la presenza di Mickey Rourke, la trasmissione è stata seguita solo da 1.555.000 spettatori, con l’11,08% di share.