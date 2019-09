Ascolti Tv 15 settembre 2019: i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso

Ascolti tv domenica 15 settembre 2019: tornano Live-Non è la d’Urso e Domenica In

Nella prima serata di ieri, domenica 15 settembre, è tornata in onda Barbara d’Urso con il suo Live-Non è la d’Urso. Una prima puntata dove non sono di certo mancati i colpi di scena. Nel pomeriggio, invece, ha fatto il suo ritorno su Rai 1 Mara Venier al timone di Domenica In. Il noto programma ha preso il via con nuove e interessanti interviste a personaggi noti nel mondo dello spettacolo. I dati di ascolti tv vedono Barbara conquistare l’11.08% di share con la presenza di 1.555.000 di telespettatori. La nota conduttrice ha visto dalla parte opposta la fiction su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista che ha ottenuto uno share del 21.75% con 4.365.000 di telespettatori. Nel frattempo, Italia 1 con The Great Wall ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.475.000 con uno share del 7.19% di share e Rai 2 con Hawai Five O ha conquistato nel primo episodio 1.475.000 di telespettatori (5.72%) e nel secondo episodio 1.086.000 di telespettatori (5.42%).

Domenica In Ascolti tv: Mara Venier parla di “ascolti stellari” per la prima puntata

Nella serata di ieri la Venier ha mandato con sorpresa il suo in bocca al lupo a Barbara d’Urso. Mentre quest’ultima è tornata in onda in prima serata, Mara ha dato inizio alla nuova edizione di Domenica In. La prima puntata, sempre in onda su Rai 1, ha ottenuto la presenza di 2.742.000 di telespettatori con uno share del 18.68% nella prima parte e 2.367.000 di telespettatori con il 19.51% nella seconda. Mara, qualche minuto fa, su Instagram ha scelto di ringraziare i telespettatori per aver permesso al programma di registrare “ascolti stellari” con “immaginabili picchi del 24%”. Intanto, l’Access Prime Time ha visto Techetechetè stravincere su Paperissima Sprint. Scendendo nel dettaglio, il programma trasmesso su Rai 1 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 4.193.000 di telespettatori, con il 20% di share. Dall’altra parte, l’ironica trasmissione su Canale 5 ha visto la presenza di 2.679.000 di telespettatori con il 12.73%

Ascolti tv preserale: Reazione a Catena stravisce su Caduta Libera

Come sempre il preserale ha visto “lottare” Reazione a Catena e Caduta Libera. I dati di ascolti tv di domenica 15 settembre vedono Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con la presenza di 2.527.000 (19.08%) e Reazione a Catena ottenere 3.579.000 di telespettatori (22.35%). Su Canale 5, invece, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha conquistato 1.540.000 di telespettatori (11.93%) e Caduta Libera 2.319.000 di telespettatori (14.85%).