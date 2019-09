Barbara d’Urso torna a Live: il gesto in diretta di Mara Venier stupisce tutti

Barbara d’Urso prima puntata di Live-Non è la d’Urso: il commento di Mara Venier

Nessun litigio tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Le due conduttrici lo sostengono da giorni e stasera è arrivata la prova concreta. Durante la diretta della prima puntata di Live-Non è la d’Urso zia Mara ha pubblicamente fatto l’in bocca al lupo alla collega e amica. Un gesto che nessuno si aspettava e che ha stupito davvero tutti, in primis i fan delle due presentatrici, che nel corso degli scorsi mesi hanno portato avanti una vera e propria guerra. Ma Barbara e Mara non sono mai state nemiche: nonostante i programmi rivali Barbarella e la Venier hanno sempre mantenuto un rapporto cordiale e di stima e di recente si sono viste pure in treno.

Mara Venier fa l’in bocca al lupo a Barbara d’Urso

“Ci siamo! Prima puntata di Live-Non è la d’Urso, non potevo mica dimenticarmi di voi! Ecco una piccola anteprima del mio look di questa sera”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram, dove è seguita da ben due milioni di follower. Tra gli oltre cinquecento commenti anche quello di Mara Venier, che ha così replicato: “In bocca al lupo amica mia”. Un gesto che nessuno si aspettava e che ha davvero stupito tutti. Ma del resto Barbara e Mara sono state chiare nei giorni scorsi: non c’è stato alcun litigio a causa di Domenica Live e Domenica In. “Io e Mara non abbiamo mai litigato, siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte. Quanto al cambio di programmazione, andando in onda lo stesso giorno anche in prime time, ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio 5, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi sempre in tv”, ha spiegato la d’Urso al Corriere della Sera.

Le ultime dichiarazioni di Mara Venier sulla d’Urso

“Quella con Barbara d’Urso è stata una bella sfida, ci abbiamo giocato tutti. La decisione di Mediaset di posticipare l’inizio di Domenica Live non ha modificato la mia Domenica In. Certamente questa competizione e tutto quello che c’era intorno un po’ mi disturbava, per l’affetto che c’è con Barbara. L’ho incontrata in treno recentemente, ci siamo abbracciate. Come abbiamo sempre fatto da 20 anni a questa parte. La competizione non ha lasciato il segno. Eravamo amiche e siamo amiche”, ha invece dichiarato Mara Venier durante la conferenza stampa della nuova edizione di Domenica In.