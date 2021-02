Live Non è la d’Urso, Karina Cascella attacca Alba Parietti: “Vola basso”

Nella puntata di San Valentino di Live Non è la d’Urso protagoniste del confronto con le cinque sfere sono state Alba Parietti e Rita Rusic. A far discutere è stata Karina Cascella, tra gli sferati, che si è detta contraria alla showgirl. Nel dettaglio, l’ex opinionista di Uomini e Donne l’ha accusata di essere sempre al centro di ogni cosa, di avere un ego sproporzionato e presenziare troppo nei programmi televisivi e sui social “con i suoi sermoni”. La madre di Francesco Oppini ha replicato sottolineando come la Cascella vada spesso davanti alle telecamere a parlare di lei e poi si è difesa: “I sermoni li faccio con la mia faccia, tu sulla mia“.

Chi segue Alba Nazionale sui social saprà sicuramente che è solita pubblicare lunghi messaggi d’affetto, considerazioni personali e critiche. Negli ultimi mesi gran parte dei post sono stati dedicati al figlio, ma anche a diversi concorrenti del Grande Fratello Vip. Di recente, per esempio, è intervenuta sull’incontro con Zelletta. Le due donne, nel programma di Barbara d’Urso, hanno avuto un duro scontro. Karina ha rincarato la dose:

“Tra me e te non c’è nessuna differenza. Come si chiama la trasmissione dove sei ospite stasera? Live Non è la d’Urso? E io dove sono, alla Corrida?”

Alba ha sottolineato che c’è tanta differenza tra di loro facendo un paragone calcistico:

“Hai presente la differenza che c’è fra un guardalinee e Maradona? Ecco, è questa”

Per Karina Cascella, la Parietti si mette spesso su un piedistallo come se guardasse dall’alto tutti con un’aria di superiorità che, nonostante la sua carriera, dovrebbe essere un po’ umile e volare basso. Poi ha asserito: “Non mi è simpatica per niente, non mi piaci, vola basso”.

Insieme a Rita Rusic hanno parlato di come vivono il loro rapporto con l’età. Entrambe sono due donne libere, non sono impegnate sentimentalmente. L’ex attrice ha avuto diversi rapporti importanti nella sua vita: la prima relazione è stata con il padre del figlio Francesco, Franco Oppini.

Poi si fidanzò con il filosofo Stefano Bonaga per circa sette anni. Dopo la rottura con lui incontrò Christopher Lambert con il quale si frequenterò per qualche mese. Come molti sapranno nella sua vita c’è stato spazio anche per Ezio Bosso, il direttore d’orchestra scomparso nel 2020 a causa dell’aggravarsi della malattia neurodegenerativa da cui era affetto da circa nove anni.

L’ex moglie di Cecchi Gori, tra le altre cose, ha parlato dei dissapori avuti in passato con Valeria Marini, sostenendo che la vita va avanti. La produttrice cinematografica non ha mostrato grande voglia di ritornare su diatribe accadute molti anni fa.