Sui social qualcuno aveva persino chiesto la squalifica per Andrea dopo l’incontro con la mamma di Oppini, ma proprio lei è scesa in campo per assumersi la piena responsabilità dell’incontro dietro le quinte

Caos Zelletta al Grande Fratello Vip: una parte dei fan del reality show, di sicuro la parte che non si è ricreduta su di lui, ha chiesto la squalifica dopo l’incontro con Alba Parietti. Un momento fugace fuori dalla Casa in cui Alba ha potuto dire ad Andrea che Francesco Oppini tifa per lui e non vede l’ora di vederlo. Nulla di nuovo, dato che lo stesso Francesco non perde occasione di far sentire il suo sostegno dallo studio a Zelletta, Tommaso e Stefania. Non sono state quindi delle vere e proprie informazioni dall’esterno, che possono portare alla squalifica di un concorrente. Anzi, a una nomination d’ufficio, come è successo proprio a lui e a Paolo Brosio settimane fa.

Naturalmente ad Andrea Zelletta non accadrà nulla nel gioco, anche perché era circondato dalla produzione quando ha ricevuto gli elogi della Parietti. Ma proprio Alba si è sentita in parte responsabile di questa polemica e ha deciso di intervenire. Con un post su Instagram Alba ha voluto chiarire cosa è successo. Lei stava andando via dalla passerella, Andrea e Pierpaolo invece stavano facendo un cambio microfono per andare in studio. Alba ha aggiunto che Andrea non l’aveva vista, è stata lei a chiamarlo:

“Tutta colpa mia, sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato ‘Andrea, sei tu? sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l’ora di vederti'”.

Parole che ad Andrea hanno fatto un gran bene, in effetti. Dopo la mancata finale, Zelletta ha vissuto una forte crisi e ha potuto trarre forza per andare avanti proprio dall’incoraggiamento della Parietti. E dalle sue parole su Francesco, a cui lui è molto legato. Pierpaolo ha raccontato che anche lui ha provato a salutare Alba, ma non ha ricevuto attenzione. Insomma, è stato tutto molto veloce, anche perché i due concorrenti erano attesi in studio per il verdetto. Tuttavia Alba ha chiarito di conoscere il regolamento e che non gli ha riferito nulla che riguardi l’esterno. Non gli ha parlato di Natalia, nonostante sapesse che gli avrebbe fatto bene. “Per correttezza mi sono limitata un saluto affettuoso”, ha precisato.

Insomma, la Parietti si è sentita un po’ in colpa per questa polemica legata ad Andrea Zelletta al GF Vip. Ma dopo aver fatto chiarezza ha invitato, a modo suo, il pubblico a evitare di attaccarsi a queste piccolezze o cercare di metterlo in cattiva luce. “Lui non ha nessuna responsabilità, è tutta mia. Gli autori erano vicino e hanno assistito”, ha scritto ancora. Insomma, se persino gli autori non si sono opposti è perché Alba non ha detto nulla che non avrebbe potuto dire anche con i microfoni accesi.