GF Vip, Zelletta crolla nella notte: Natalia accusa lo show, poi modifica

Andrea Zelletta è crollato dopo la puntata di ieri sera. Nella notte il concorrente è entrato in profonda crisi per una serie di motivi, e non soltanto uno. A partire dalla stanchezza del percorso lunghissimo nella Casa. Aveva ricevuto carica con la candidatura a secondo finalista del GF Vip 5, ma aver sfiorato la vittoria e non averla raggiunta non gli ha dato quella carica ulteriore per affrontare un altro mese. Questo ha rivelato ai suoi compagni d’avventura in giardino, dove seduto su una poltrona è crollato in un pianto senza fine. Andrea ha spiegato di avvertire una forte stanchezza e che se fosse stato eletto finalista avrebbe fatto l’ultimo sprint per amore del pubblico.

Dato che nulla di tutto questo è successo, adesso Andrea sta meditando di lasciare l’8 febbraio. Pensa infatti che tre settimane in più non potranno cambiare il suo percorso, ma forse i suoi compagni d’avventura riusciranno a fargli cambiare idea. Ha anche rivelato che durante la chiamata dopo il prolungamento sua mamma gli ha detto che Natalia è molto stanca. Anche per questo pensa di dover uscire ormai, convinto di aver raggiunto i suoi obiettivi dopo cinque mesi e di voler tornare ai suoi affetti. Non ha tutti i torti sull’aver raggiunto obiettivi, il pubblico infatti ha cambiato idea su di lui. Non è più “comodino” ma “Croccantino”: è riuscito a conquistare i fan e a farsi voler bene. Adesso vorrebbe dare priorità alla vita fuori.

Mentre Zelletta si sfogava su questo argomento, la fidanzata Natalia Paragoni ha scritto un messaggio breve e conciso su Instagram: “Tutto già scritto”. Anche il parere della gran parte del pubblico social è sembrato d’accordo con lei, perché in tantissimi hanno votato Zelletta finalista. Infatti lui era in vantaggio nei sondaggi sul Web. E invece alla fine l’ha spuntata Pierpaolo Pretelli. Ma Natalia poco dopo ha cambiato il suo messaggio. Ha cancellato la storia di prima e ha scritto un messaggio di sostegno al fidanzato:

“Le persone speciali le riconosci subito. Hanno le tasche piene di sogni e uno scintillio di stelle negli occhi. Vali tanto amore mio non solo per me”.

Ma a far crollare Andrea Zelletta al GF Vip è stata anche la reazione di Maria Teresa Ruta dopo la sua nomination. La Ruta infatti lo ha prima aggredito, poi ha detto di non essersela presa, poi è sembrata di nuovo offesa e di nuovo ancora è stata comprensiva. Andrea ha detto di non aver più voglia di affrontare queste situazioni, non ha voglia di discutere per delle nomination e per il gioco. Dopo quasi cinque mesi, e ancora un mese intero da affrontare, i veterani dovrebbero essere meno permalosi nelle nomination e più comprensivi: un parere largamente condiviso dal pubblico social.