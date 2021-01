Grande Fratello Vip 5 trentacinquesima puntata: finalista, nominati, tensioni

Tutto ciò che è successo nell’appuntamento di venerdì 29 gennaio 2021 minuto per minuto: chi ci sarà in finale insieme a Dayane Mello, con importanti privilegi nelle nomination

È tornato il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 5, che terrà compagnia al pubblico fino alla fine di questa interminabile stagione. La finale è stata fissata a lunedì 1 marzo, e non dovrebbero esserci ulteriori slittamenti stavolta. Stasera è andata in onda la trentacinquesima puntata del GF Vip 5, che Signorini ha aperto annunciando Walter Zenga. Lo ha ringraziato di aver accettato il loro invito, nella speranza di poter finalmente dare una svolta al suo rapporto col figlio Andrea. Ma il primo argomento della serata è stata la discussione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, seguita alla scelta dell’influencer di togliere a Tommaso la possibilità di diventare finalista.

Anche Pierpaolo Pretelli è stato chiamato in causa, perché anche lui ha preferito dare il voto ad Andrea Zenga anziché a Zorzi. Su per giù le tre parti coinvolte hanno ripetuto le loro motivazioni e i loro pensieri già espressi nei giorni scorsi. Dopo dei confronti tra i vari concorrenti, in cui non sono stati alzati i toni però, Signorini è passato all’incontro più atteso di questa serata, quello tra Andrea e suo padre Walter Zenga. C’è stata tensione nel confronto, ma alla fine si sono strappati una promessa.

Da un confronto all’altro: subito dopo infatti Alfonso ha salutato Alba Parietti in passerella, che è arrivata al GF Vip per parlare con Maria Teresa Ruta dopo le dichiarazioni di lunedì. Ed è giunto il momento di scoprire il secondo finalista di questa edizione: il pubblico ha preferito Pierpaolo, con il 56% dei voti. E con due finalisti già eletti, al GF Vip è arrivata l’ennesima nuova concorrente: Alda D’Eusanio ha fatto il suo ingresso nella Casa.

C’è stata una sorpresa per Andrea Zelletta, che ha parlato del rapporto speciale che ha con suo nonno Giuseppe tante volte nella Casa. E proprio un video di suo nonno era pronto per lui in Mystery Room, una forte emozione tanto attesa. C’è stato un momento anche per Rosalinda Cannavò: sua sorella aveva qualcosa da dirle. Le ha riferito di riflettere bene, visto che sono dubbi esistenti da prima del GF Vip. E le ha detto di stare serena, perché solo fuori troverà le risposte che cerca sulla sua relazione.

E siamo arrivati alle nomination. Sono state quasi tutte palesi con le carte in Super Led, con non poche tensioni. Solo i finalisti hanno nominato in confessionale. Sarà un televoto con eliminazione. I finalisti hanno avuto anche un altro privilegio: fare la nomination avendo presente i voti già presi prima. Insomma, hanno avuto modo di farsi i loro conti. Quindi Dayane ha nominato Giulia con la consapevolezza di mandarla al televoto. Pierpaolo invece ha nominato Samantha, senza cambiare le sue sorti. I nominati di stasera sono Maria Teresa, Samantha, Carlotta e Giulia. Queste le nomination concorrente per concorrente: