Live – Non è la d’Urso: ecco perché stasera finisce prima

La puntata di Live – Non è la d’Urso più attesa del mese sarà più breve di quanto il pubblico vorrebbe. Dando un’occhiata alla guida TV Mediaset, infatti, è possibile notare un orario insolito di programmazione del programma di Barbara d’Urso. Siamo abituati a vedere Live fino all’una di notte e anche oltre, ma non succederà stasera 22 maggio 2019. Perché Live – Non è la d’Urso finisce prima stasera? La risposta è molto semplice. Al termine della trasmissione, ricca di confessioni e chissà quali altri colpi di scena, andrà in onda Matrix. Con molta probabilità è una scelta fatta in vista delle Elezioni Europee che ci saranno domenica prossima.

Dunque Live – Non è la d’Urso con la confessione di Eliana Michelazzo sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone terminerà intorno alle undici e mezza di sera. L’orario di inizio? Il solito, sempre dopo Striscia la Notizia, come ha ricordato la stessa Barbara a Pomeriggio 5 poco fa. Matrix dunque farà terminare prima la puntata di Live, che a questo punto verrà dedicata interamente alla confessione di Eliana. Lo stesso non succederà invece nei prossimi giorni: All Together Now, Ciao Darwin e né tanto meno la finalissima di Amici chiuderanno prima nelle serate che seguiranno. Ci sarà invece un’ulteriore chiusura anticipata domenica, quando New Amsterdam andrà in onda con un unico (ma cruciale) episodio.

Probabilmente il fatto di dover terminare prima non ha intaccato minimamente ciò che Barbara aveva in programma di fare con Eliana Michelazzo. La settimana scorsa infatti la prima parte della trasmissione è stata dedicata a Pamela Prati, ma poi è andata avanti con altri ospiti e altre tematiche. Lo avrebbe fatto anche stasera, insomma, se l’orario fosse rimasto lo stesso. Dunque niente paura: Barbara avrà sicuramente preparato nei minimi dettagli la puntata di Live – Non è la d’Urso con Eliana Michelazzo e sarà imperdibile proprio come il pubblico si aspetta.