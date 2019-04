Live-Non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti della sesta puntata

Live-Non è la d’Urso: la conduttrice svela tutti gli ospiti della sesta puntata

Appuntamento consueto il martedì pomeriggio con le anticipazioni di Live-Non è al d’Urso. Il nuovo format con Barbara d’Urso al timone sta riscuotendo grande successo (tanto che si parla di un prolungamento delle dirette, notizia però ancora non confermata, ndr.) e in diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice dà le primissime anticipazioni della sesta puntata e svela chi sono gli ospiti tanto attesi. Tra i nomi più quotati ci sono Vittorio Sgarbi e Alba Parietti che si troveranno a coppia davanti alle ormai famosissime cinque poltrone bianche, in questo caso nel tutti contro due. Inoltre il critico sarà anche ospite di un altro spazio e presenterà le due figlie di 20 anni al grande pubblico. Avremo anche novità sul caso di Paola Caruso e della presunta mamma. Dopo il test del DNA della scorsa puntata, ora ne sapremo il risultato. L’ex Bonas di Avanti un Altro! avrà davvero ritrovato la madre?

Vittorio Sgarbi e Alba Parietti: tutti gli ospiti di Live-Non è la d’Urso

Non si parlerà solo di Vittorio Sgarbi e Alba Parietti definiti “i più grandi provocatori dell tv“, in studio con Barbara d’Urso nella prossima puntata del nuovo programma ci saranno anche Paola Caruso e la presunta mamma (finalmente sapremo se il test del DNA è positivo oppure no). Al centro della discussione anche il risvolto tutt’altro che positivo che sta avendo il rapporto tra Wanda Nara e Ivana Icardi. La sorella del calciatore dell’Inter, Mauro Icardi, ha ricevuto una diffida da parte della cognata, la procuratrice e volto tv Wanda Nara. Quest’ultima ha fatto sapere attraverso una storia Instagram che diffida Ivana (rinchiusa nella casa del Gf) “a non utilizzare il nome e l’immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici“.

Barbara d’Urso e lo scoop su Pamela Prati: “Abbiamo le foto di Mark Caltagirone”

Barbara d’Urso svela e commenta insieme al pubblico di Pomeriggio 5 tutti gli ospiti di Live: “Come sempre vi do le anticipazioni prima che parte il promo. Domani sera apriremo insieme io, Paola Caruso e la speriamo mamma biologica“, poi ha continuato, “Parleremo anche delle nozze di Pamela Prati” e qui lancia un vero scoop: “Siamo in possesso delle foto in cui si vede il viso di Mark Caltagirone. Non si è mai visto e domani sera lo sveleremo e si vedrà chi è realmente“.