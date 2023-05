Littizzetto spara giustamente a zero su Micol Incorvaia (video)

Questa volta è toccato all’ex gieffina Micol Invorvaia essere protagonista del momento della lettera di Luciana Littizzetto durante la puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri, domenica 30 aprile. Non molto tempo fa l’influencer aveva postato un video sui suoi profili social, definito poi dalla stessa Micol ironico, nel quale si lamentava del fatto che un fattorino di Amazon l’avesse svegliata presto citofonandole alle 9.30 del mattino. Non è tardata ad arrivare la risposta di molti personaggi della Tv come Fiorello, che aveva commentato il video della discordia durante una delle puntate di Viva Rai2!. Ieri è toccato a Luciana Litizzetto dire la sua.

“Torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio”

Micol Incorvaia aveva commentato su Instagram la sua abitudine di dormire fino a tarda mattina e di essere stata svegliata da un corriere per la consegna di un pacco. Nel video l’influencer aveva letteralmente sbottato: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno.” Per concludere l’ex gieffina non le aveva mandate a dire al corriere: “Lo ringrazio, perché oggi mi aspetta una lunga giornata di m…”

In seguito all’accaduto Luciana Littizzetto, durante la puntata di ieri di Che tempo che fa, ha voluto dedicare il momento della lettera proprio a Micol Incorvaia. La conduttrice, con l’arguta ironia che la contraddistingue, ha commentato la vicenda alla sua maniera: “Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto se cortesemente potevo dare questo messaggio alla Micol”, ha esordito sotto lo sguardo preoccupato del conduttore Fabio Fazio. Ma la Littizzetto, come sempre, non si è fatta intimidire e ha proseguito nella lettura:

“Cara Micol, grandissima sorella vip. Sono il fattorino di Amazon, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell’ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell’anima. Io che mi ero comodamente alzato alle 5.00 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa. Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da cannvacciuolo. Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz’ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l’ora.”

E per finire la frecciatina: “Buonanotte Micol, torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio”.

“Sono il fattorino di Amazon. Mi spiace di averti tirata giù dal letto.” – La letterina di @lucianinalitti per Micol a #CTCF pic.twitter.com/JvqJVfPmCx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 30, 2023

Le reazione di Fiorello e la giustificazione di Tavassi

Non è stata solo Luciana Littizzetto a commentare l’accaduto. Lo stesso Fiorello, durante la puntata di Viva Rai2! del 26 aprile, aveva voluto dire la sua sulla vicenda tra le risate e lo sconcerto dei suoi ospiti. Dopo aver introdotto la notizia ai telespettatori, mettendo a tutto schermo un articolo che riportava la notizia, aveva affermato: “Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera.”

Poi la stoccata: “Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”. Insomma, le dichiarazioni dell’influencer non sono piaciute per niente al conduttore che a sua volta non le ha mandate a dire, sebbene secondo l’interessata il tono del racconto fosse stato ironico.

Ma se da una parte, il video di Micol Incorvaia non è piaciuto alla maggioranza dei Vip, dall’altra c’è chi si era speso per giustificare l’ex gieffina. Chi se non Edoardo Tavassi? L’ex concorrente del GF Vip aveva tentato di coprire la brutta figura dell’amica scherzando su Instagram riguardo la sua abitudine di dormire fino a tarda mattina.