Corona: “Perché il Gf Vip non lo ha vinto Tavassi come avevo detto”

“Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello Vip 7″: l’affermazione l’ha pronunciata Fabrizio Corona pochi giorni fa. L’ex re dei paparazzi aveva sostenuto di non aver alcun dubbio in merito al fatto che sul gradino più alto del podio del reality show, nel corso della finale, sarebbe salito il romano. In realtà le cose sono andate in modo diverso: è stata la modella Nikita Pelizon a portare a casa la vittoria. Insomma, Corona ha preso un granchio. L’ex di Nina Moric, però, subito dopo che è stato proclamato il trionfo della Pelizon è spuntato su Telegram, affermando di aver raggiunto il suo scopo e che sui suoi profili social “c’è sempre la verità”.

“A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente – ha dichiarato su Telegram Corona -. E poi non è una persona famosa. Quindi io non volevo che vincesse. Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E poi così è stato il risultato finale. Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità. E infatti anche questa è la realtà delle cose”.

Dunque Corona sostiene di essere lui l’artefice della sconfitta di Tavassi. Una rilettura della realtà alquanto bizzarra e originale. Per dirla fuori dai denti, una sparata. Ma come si suol dire ‘il mondo è bello perché è vario’. Ciò detto, forse all’ex re dei paparazzi sfugge qualcosa: i bookmaker, prima che iniziasse la finale del programma di Canale Cinque, davano come principale favorita Oriana Marzoli seguita da Nikita e da Tavassi. Altrimenti detto è vero che il romano era uno dei papabili vincitori ma non è che partiva come favoritissimo.

Pensare che Corona con le sue dichiarazioni prima della finale abbia ‘pilotato’ il risultato definitivo relativo alla classifica dei concorrenti è piuttosto surreale. Chiaramente ognuno ha le proprie convinzioni: quella dell’ex re dei paparazzi, evidentemente, non è quella di aver preso un abbaglio bensì è quella di aver orchestrato un piano per far perdere Tavassi.

C’è inoltre da scommettere che, laddove Edoardo avesse vinto, Corona avrebbe ripetuto il canonico “ve l’avevo detto”. Insomma, pare proprio di essere innanzi a un caso in cui si vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Ultima piccola sottolineatura: chi ha seguito assiduamente il GF Vip 7 sapeva che c’erano molte probabilità che la vittoria finale sarebbe andata a Nikita o ad Oriana Marzoli, al di là delle previsioni “strategiche” di Corona su Tavassi.