Lite Belen-Cecilia, feste separate: reazione di Stefano De Martino

E’ da settimane ormai che si sta parlando di una presunta lite tra le sorelle Rodriguez. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip Deianira Marzano ed Alessandro Rosica, Belen e Cecilia si sarebbero improvvisamente allontanante. I motivi della rottura non sono stati resi noti. Oggi, in un articolo pubblicato nella sua newsletter a pagamento, Gabriele Parpiglia ha aggiunto qualche dettaglio relativo alla situazione attuale tra le due sorelle. Nello specifico ha rivelato che hanno trascorso la festa del 1 maggio da separate e la reazione di Stefano De Martino, ex di Belen, alla vicenda che le vede protagoniste.

Sono stati resi noti dei nuovi dettagli in merito alla presunta rottura tra le sorelle Rodriguez. In un articolo pubblicato nelle ultime ore nella sua newsletter a pagamento, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Belen e Cecilia trascorreranno il ponte del 1 maggio separate. Stando a quanto si può leggere, la minore delle Rodriguez sarebbe rimasta da sola a Milano mentre la maggiore sarebbe partita con un’amica e la figlia Luna Marie. Sembrerebbe quindi che tra le due sia confermato il tanto vociferato allontanamento, sebbene ancora non siano stati resi noti i motivi dello stesso.

La reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre di suo figlio Santiago, sarebbe rimasto estraneo alla faccenda. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe difatti preferito non entrare nel merito della vicenda, restando quindi super partes. De Martino, in questi giorni, avrebbe trascorso diverso tempo in compagnia di suo figlio Santiago, mettendo al primo posto la sua serenità. In qualche occasione, con loro c’era anche la sorellina Luna Marie.

Le ipotesi dietro la lite

Intanto in merito alle motivazioni del presunto allontanamento tra le sorelle Rodriguez stanno spuntando sul web le ipotesi più disparate. Dapprima si era parlato di eventuali problemi legati ad Ignazio Moser, marito di Cecilia. Ieri è spuntata poi un’ulteriore tesi che vede protagoniste le sorelle Ferragni. Nello specifico la minore delle Rodriguez ha recentemente preso parte al podcast di Valentina Ferragni. Questa mossa, secondo alcuni, potrebbe aver infastidito Belen a causa di alcune vecchie incomprensioni con Chiara.