Tra Belen e Cecilia rottura totale, retroscena: chi ha allontanato chi

Continua ad essere chiacchieratissima la famiglia Rodriguez in questi giorni. Che cosa sta accadendo tra Belen, Cecilia e Ignazio è avvolto nel mistero, anche se alcuni punti fermi della storia sembrerebbero ormai assodati. I ben informati assicurano che c’è stato uno strappo familiare. A dare aggiornamenti nelle scorse ore ci hanno pensato gli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica. La prima dà per certo che le due sorelle si siano allontanate.

“Il vero scoop è che Belen e Cecilia hanno litigato, stavolta è rottura”, ha scritto Marzano sul suo profilo Instagram. Alessandro Rosica ha aggiunto altri dettagli sulla faccenda. Ha affermato che la famiglia Rodriguez “ha fatto fare pace a Ignazio e Cecilia”. Tale indiscrezione è stata accompagnata da uno sfogo. Rosica, dopo essere stato bloccato via social dalla moglie di Moser, ha tuonato: “Devo fare il vostro gioco che avete litigato fino a ieri pesantemente e non vi vedevate da giorni? Anche no!” Poi l’affondo che sposa la versione della Marzano e che sostiene che sia stata la sorella maggiore ad allontanare quella minore e il marito: “Belen ha fatto bene ad allontanarvi entrambi. L’unica vera lì dentro”.

Si fanno sempre più tambureggianti quindi le voci che vorrebbero le due sorelle ai ferri corti. Da giorni inoltre si sussurra che Cecilia e Ignazio stiano affrontando una crisi coniugale profonda. Pare che i presunti rapporti ‘ghiacciati’ di Belen e Cecilia abbiano a che fare con la crisi sentimentale di quest’ultima. Ma si riavvolga rapidamente il nastro dell’intera vicenda.

Pochi giorni prima di Pasqua diverse indiscrezioni hanno sostenuto che Belen avrebbe litigato con il cognato Moser. Prova lampante che qualcosa sia accaduto è che entrambi hanno smesso di seguirsi sui social temporaneamente. Dopo qualche giorno si è cominciato a mormorare di un allontanamento anche tra Cecilia e Ignazio. Le vacanze pasquali Belen le ha trascorse non con la famiglia. Cecilia era con i genitori e il fratello Jeremias, l’ex moglie di De Martino per i fatti suoi. Pare che nemmeno Ignazio abbia passato la Pasqua con la compagna. Una situazione alquanto anomala visto che, come è arcinoto, il ‘clan’ Rodriguez è da sempre unitissimo e trascorre spessissimo assieme le festività.

Altro dettaglio notato da molti è che in occasione del compleanno del primogenito di Belen, Santiago, Cecilia e Ignazio non hanno fatto gli auguri via social al ragazzino, a differenza degli anni scorsi. Che cosa sia successo e le cause che avrebbero portato malumori rimangono avvolti nel mistero.