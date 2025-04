Cecilia Rodriguez e Ignazio, l’ora più buia: ‘cercasi’ Belen e dettaglio fedi

Il gossip continua a ruggire e non dà tregua a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Si mormora addirittura che si siano lasciati mentre lei è incinta e che qualcosa di piuttosto grave abbia rotto gli equilibri nella famiglia argentina. Tutte segnalazioni che non hanno trovato alcuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Si parta dalla presunta dolce attesa. Presunti ben informati affermano che Cecilia sia incinta. Lei ha lasciato correre le voci, restandosene in silenzio. La faccenda rimane avvolta nel mistero. Per quel che riguarda le indiscrezioni che sostengono che ci sia una frattura nel matrimonio con il marito, difficile dire che cosa stia accadendo. Si possono però unire alcuni pezzi di un ipotetico puzzle per provare a comprendere la situazione in cui va inserita anche Belen Rodriguez.

Prima di Pasqua Belen e il cognato Ignazio Moser hanno smesso di seguirsi temporaneamente sui social. Tra i due qualcosa sembra essersi rotto. Di recente, il magazine Nuovo Tv ha mormorato che la showgirl avrebbe il timore che Ignazio tradisca la sorella. Chissà! Quel che è certo è che le vacanze pasquali Belen le ha passate lontana dai genitori e dai fratelli. Nessuna traccia nemmeno di Ignazio vicino alla moglie la quale ha trascorso il periodo pasquale con i genitori e il fratello Jeremias. In tale contesto c’è anche stato un affettuoso scambio di dediche social tra i due congiunti. Colpisce invece che Belen e Cecilia, sui social, non si siano calcolate. Zero like, zero commenti dolci. Mistero!

In tutto ciò tantissimi utenti stanno scrivendo sotto ai post Instagram di Cecilia chiedendole perché sia finita con il marito. Evidentemente alcuni ritengono che il matrimonio sia già giunto al capolinea. A colpire è che la Rodriguez non dica nulla e sull’argomento stia in totale silenzio. Perché non smentisce? In realtà, il matrimonio non è finito. Pare che stia attraversando il suo momento più buio, ma fare il funerale alle nozze ora pare una azzardo più che sconsiderato. Anche perché, Cecilia continua a indossare la fede, seppur qualcuno nelle ultime ore ha sostenuto che se la sia sfilata. Nulla di tutto questo. L’anello nuziale è al suo posto.