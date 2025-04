Lite Belen e Ignazio Moser, sviluppi: lei batte un colpo dopo la crisi

Segnali di disgelo tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. Nei giorni scorsi i due sono stati travolti dal gossip. O meglio, loro stessi hanno dato il via al proliferare di voci relative a una lite familiare nel momento in cui si sono bloccati su Instagram. Si sono levati reciprocamente il “segui”. Il trentino, dopo poche ore, lo ha rimesso. La showgirl argentina no. Ora però, spulciando il suo profilo Instagram, si nota che anche lei ha ripreso a seguire il cognato. Un fatto che fa pensare che la presunta crisi sia rientrata o che, per lo meno, i due stanno provando a recuperare i rapporti. Si potrebbe anche pensare che Belen abbia ripreso a seguire Ignazio soltanto per evitare che il chiacchiericcio diventi ancor più rumoroso.

Che cosa sia accaduto tra Moser e la conduttrice non è dato saperlo con precisione. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che a Ignazio e alla moglie Cecilia Rodriguez siano andati di traverso alcuni atteggiamenti di Belen durante una festa nel locale Ploom di Milano tenutasi lo scorso 7 aprile. Tale versione appare però lacunosa. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha invece raccontato che sarebbe stata Belen a storcere il naso nei confronti del cognato, giudicando alcuni suoi comportamenti verso Cecilia inappropriati. Da qui si sarebbe originato il gelo. Qualcosa di fastidioso sembra che sia avvenuto, seppur i motivi profondi che hanno dato il via ai mal di pancia restano misteriosi.

Probabilmente, in tale vicenda, a trovarsi nella posizione più scomoda è stata Cecilia che ha un legame viscerale con la sorella e, naturalmente, pure con il marito. Insomma, si sarebbe ritrovata tra l’incudine e il martello. Il ‘segui’ ripiazzato nelle scorse ore da Belen verso Ignazio fa ben sperare e spinge a credere che ci sia stato un chiarimento o, almeno, che ci sia la volontà di dimostrare che gli eventuali problemi venutisi a creare sono risolvibili e superabili. Proprio vero che in casa Rodriguez non ci si annoia mai. Tra l’altro si mormora che Belen e Stefano De Martino si starebbero frequentando nuovamente in gran segreto.