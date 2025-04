Lite Rodriguez, spunta un nuovo tassello: c’entrano le Ferragni?

La bagarre tra le sorelle Rodriguez sta intrattenendo il mondo del gossip da giorni. Belen e Cecilia non si parlano da molto tempo ma i motivi del litigio restano un mistero. Tanto che non si fermano le ipotesi sulla possibile pietra dello scandalo. Inizialmente si è parlato di un coinvolgimento di Ignazio Moser. Pare infatti che Cecilia Rodriguez si sia arrabbiata con la sorella perché quest’ultima ha provato a metterla in guardia sui possibili tradimenti del marito. Ma poi sono uscite delle immagini che ritraevano Belen in un balletto sexy di fronte ad Andrea Damante. Balletto che avrebbe fatto infuriare Elisa Visari, scatenando così, di conseguenza, l’arrabbiatura di Ignazio e cecilia. Grandi amici della coppia Damante – Visari. Oggi entra in campo un nuovo inaspettato componente: Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Ma andiamo con ordine.

Ieri sera Valentina Ferragni ha pubblicato un post in cui pubblicizza l’uscita del suo nuovo progetto: un podcast intitolato Storie oltre le stories. Nel podcast la Ferragni intervista una serie di vip tra cui, indovinate un po’, proprio Cecilia Rodriguez. E cosa c’è di strano, chiederete voi? C’è di strano che Belen Rodriguez e Chiara Ferragni hanno avuto una brutta discussione e la Ferragni ha interrotto ogni collaborazione con Belen. Pertanto il fatto che Cecilia abbia deciso di partecipare al podcast di Valentina Ferragni potrebbe aver inasprito i rapporti già tesi tra le due sorelle.

Perché Belen Rodriguez e Chiara Ferragni hanno discusso in passato?

Il motivo della rottura tra Belen e Chiara Ferragni risale ad un racconto spifferato dall’ex re dei paparazzi, ovvero Fabrizio Corona. Quest’ultimo infatti rivelò che la showgirl argentina fece una battuta inappropriata mentre era ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio. Pare infatti che il rapper, anni prima di stare con la Ferragni, avesse provato ad uscire con Belen senza però riuscirci. Allora Belen disse: “Se lo avessi saputo ti avrei dato almeno un bacio”. Dopo averlo detto, però, chiese la cortesia a Fedez di tagliare quel momento dal podcast. Per evitare che Chiara Ferragni potesse fraintendere la sua battuta.

Fedez accettò in un primo momento ma poi decise di mostrare il video integrale alla Ferragni facendola, quindi, infuriare. Il resto è storia. Perché appunto l’influencer digitale decise di chiudere definitivamente con la famiglia Rodriguez e smise di seguire tutti anche sui social. I rapporti non sono mai stati recuperati e Belen ha proseguito il suo percorso lavorativo anche senza l’aiuto della Ferragni. Possibile però che la collaborazione tra Cecilia e Valentina Ferragni possa aver infastidito la showgirl argentina? Il mistero si infittisce ma siamo certi che presto sapremo la verità!