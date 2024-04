L’isola Dei Famosi giovedì non sarà in diretta: ecco perché

Così come il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi, almeno per ora, andrà in onda due volte a settimana. I due appuntamenti sono fissati per le serate del lunedì e del giovedì. Le due puntate settimanali però, si distinguono per un particolare non da poco. Mentre, così come è successo lo scorso 8 aprile, il lunedì il reality verrà trasmesso in diretta dalla Palapa, per quanto riguarda il giovedì Mediaset si vede costretta a ricorrere alla registrata. I motivi, per chi segue l’Isola da anni, sono facilmente intuibili, scopriamoli.

Ieri si è aperta la diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality per quest’anno è stato sottoposto a diversi cambiamenti, a partire dalla conduzione. Al timone di questa stagione troviamo Vladimir Luxuria, per la prima volta conduttrice di un programma televisivo. Gli opinionisti sono invece Sonia Bruganelli – in questo ruolo già per la scorsa edizione del Grande Fratello – e il giornalista Dario Maltese. Cambiati quindi i principali volti del programma. Ciò che non cambia rispetto alla stagione precedente è invece la coincidenza delle registrazioni del reality italiano con la sua versione spagnola.

Così come in passato infatti, anche quest’anno Supervivientes è in onda nella penisola iberica nello stesso periodo della nostra Isola dei Famosi. Le produzioni delle due versioni del reality condividono molti elementi, tra cui il team riprese e le location.

Perché la puntata sarà registrata

Da qui, dovreste già aver capito il motivo per cui giovedì l’Isola non sarà in diretta in prima serata. Come prevedibile, Supervivientes condivide il set della Palapa con la sua versione italiana e, nel palinsesto di Telecinco va in onda proprio il giovedì sera.

L’Isola dei Famosi allora, con la scelta di proporre due appuntamenti settimanali, deve accettare di trasmettere una diretta differita in una delle due serate, nello specifico quella del giovedì. In passato era già capitato che questo accadesse e che o Supervivientes o la versione italiana dovessere ricorrere alla registrazione della puntate.

Per questo allora, l’appuntamento con i naufraghi di questo giovedì – così come presumibilmente altri in futuro – verrà registrato nel pomeriggio della stessa giornata. In questo modo il cast dell’Isola potrà occupare la Palapa in tranquillità senza scontrarsi con i protagonisti dello show spagnolo. In più, questo spiega anche il motivo per cui le votazioni del primo televoto – con i nominati Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron – termineranno giovedì alle 15.30.