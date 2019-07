Lisa Marzoli e Beppe Convertini: il rapporto gioioso e l’insegnamento reciproco

Lisa Marzoli e Beppe Convertini sempre più affiatati: “È una gioia lavorare insieme”

Da qualche settimana è partita l’avventura di Lisa Marzoli e Beppe Convertini a La Vita in Diretta Estate. I due nuovi protagonisti del programma pomeridiano di Raiuno hanno conquistato fin dalla prima puntata la simpatia e la fiducia dei telespettatori, ma soprattutto la giornalista del Tg2 e l’attore sembrano essersi conquistati a vicenda. Nelle dirette quotidiane appaiono complici e affiatati, restituendo allo show un clima di grande armonia. Un rapporto sereno che parte anche dalle diverse esperienze lavorative. La Marzoli, infatti, porta nel programma le sue competenze di giornalista di lunga data, mentre Convertini sicuramente tanta solarità, gioia di vivere e quel pizzico di intrattenimento che in una trasmissione di infotainment, qual è La Vita in Diretta, non può di certo mancare. Intervistati dal settimanale RadiocorriereTv, la coppia televisiva nuova di zecca ha parlato proprio del loro rapporto mai conflittuale e delle cose che, strada facendo, insegnano l’una all’altro.

La Vita in Diretta Estate, Lisa Marzoli e il rapporto con Beppe Convertini: “Non entriamo mai in conflitto”

La bionda giornalista del Tg 2, diventata mamma per la prima volta con Ginevra che tra qualche mese compirà due anni, sembra più che soddisfatta della relazione professionale con il collega. Un compagno di conduzione con cui non c’è nessun tipo di problema. “Io e Beppe andiamo molto d’accordo, siamo persone diverse con due profili professionali altrettanto diversi e non entriamo mai in conflitto. Posso dargli qualche consiglio sulla cronaca, lui mi può invece contagiare con entusiasmo e positività, perché da giornalista del Tg sono abituata a contenermi. Può insegnarmi a lasciarmi andare”, rivela al settimanale ufficiale della Rai.

Beppe Convertini a La Vita in Diretta Estate con Lisa Marzoli: “Siamo complici e ci divertiamo molto”

Insomma, nessuna incomprensione tra Lisa e Beppe che a differenza di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sembrano essere partiti con la marci giusta. Difatti anche Convertini, che in una recente puntata ha detto di credere fermamente all’esistenza degli angeli custodi, spende parole molto belle nei confronti della compagna di conduzione. “Siamo complici, leali, ci divertiamo molto. È una gioia lavorare insieme. Lisa può insegnarmi i trucchi del mestiere essendo una grande giornalista, io posso trasmetterle la mia gioia di vivere, di affrontare le cose con amore, passione e caparbietà”, dichiara l’ex “Il più bello d’Italia”, che poi lancia un altrettanto bel messaggio ai lettori: “I vostri sogni professionali hanno radici lontane che vi riportano alla giovinezza. Provate a ripensare ai bambini e ai ragazzi che eravate…”.