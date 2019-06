Beppe Convertini a Vita in Diretta Estate: “Mio padre è un angelo custode”

Beppe Convertini a La Vita in Diretta parla del padre scomparso: “È un angelo custode”

Beppe Convertini nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate si è lasciato andare a delle confidenze molto personali e delicate che riguardano il padre scomparso. Il nuovo volto di Rai1 durante l’ultima puntata del programma pomeridiano ha detto di credere nell’esistenza degli angeli custodi. Il conduttore in risposta ad uno degli opinionisti in studio che affermava di fare fatica a credere negli angeli custodi, ha invece dichiarato di pensarla diversamente. Il solare Beppe ha sottolineato di pensarla in modo opposte rispetto all’opinionista e di credere che il padre, morto a causa di un tumore quando lui aveva solo diciassette anni, sia proprio un angelo custode.

La Vita in Diretta Estate: Beppe Convertini crede negli angeli custodi e parla del padre scomparso

In studio si affronta il tema della violenza familiare e si parla degli ultimi due infanticidi avvenuti purtroppo nel weekend a Cremona e Nocera Inferiore. “Se credessimo negli angeli, e io faccio fatica a credere all’immagine degli angeli, ci dovremmo domandare dove si trovano gli angeli in quei momenti lì”, afferma l’ospite Fulvio Abbate a commento delle terribili vicende. Beppe Convertini sembra non voler contraddire il suo ospite ma allo stesso tempo vuole esprimere il suo pensiero in merito. Così accenna al padre scomparso: “Questo è vero. Io credo che mio papà è un angelo custode… quindi credo fermamente in quello a cui tu non credi!”, afferma cambiando subito dopo argomento.

Beppe Convertini: la perdita del papà e il difficile passato

Il nuovo conduttore de La Vita in Diretta Estate, felicissimo per gli ascolti delle prime puntate condotte con Lisa Marzoli, sembra essere molto legato alla figura del padre a cui confidava di voler lavorare nel mondo dello spettacolo. In una recente intervista a Grand Hotel, ha parlato proprio della suo passato da orfano e delle varie difficoltà che ha dovuto affrontare: “La mia vita è stata tutta in salita, considerando che rimasi orfano di padre quando ero solo un ragazzo e dovetti rinunciare ai miei sogni per occuparmi della famiglia”.