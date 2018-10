Lisa Fusco piange a Verissimo e poi svela: “Sono arrabbiata con Signorini”

Verissimo, l’intervista a Lisa Fusco: la Subrettina potrebbe non tornare al Grande Fratello Vip

Lisa Fusco è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua prima e unica settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra un racconto e una confessione, la Subrettina è scoppiata a piangere. La napoletana non è riuscita a reggere le lacrime quando le è stata mostrata una foto del padre, scomparso nel 2014. La Fusco ha confidato che il genitore era il suo primo fan e fin da bambina l’ha spronata a ballare e ad esibirsi. Anche se era preoccupato per via del suo carattere. “Non mi piace andare in discoteca, non bevo, non fumo, sono molto sensibile. Mio padre mi diceva: “Come farai a fare vita mondana?”. Poi per fortuna ce l’ho fatta ad entrare nel mondo dello spettacolo”, ha spiegato la partenopea a Silvia Toffanin.

Lisa Fusco delusa dall’eliminazione al Grande Fratello Vip

Nell’intervista a Verissimo, Lisa Fusco non ha nascosto la sua delusione per il Grande Fratello Vip. Per anni la donna ha provato ad entrare nel reality show di Canale 5 e ora che ci era riuscita è stata costretta ad abbandonare il gioco dopo soli sette giorni. Inoltre, Lisa è piuttosto arrabbiata con Alfonso Signorini, l’opinionista della trasmissione. “Non so se lunedì sarò presente nello studio del Grande Fratello Vip. Mi aspettavo maggiore tutela da Signorini”, ha ammesso Lisa, riferendosi alla polemica scoppiata con il giornalista dopo la nomination della Fusco nei confronti di Enrico Silvestrin. La Subrettina cambierà idea nei prossimi giorni?

Verissimo: Lisa Fusco e le parole sulle Bimbe di Giulia

A Verissimo Lisa non ha potuto non menzionare le Bimbe di Giulia De Lellis, anche se ha elogiato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Le Bimbe mi odiano e mi odieranno sempre. Giulia non c’entra, non sa nulla delle sue fan. Io non ho niente contro di lei”, ha puntualizzato la Fusco.