Lisa Fusco: vita privata, amori e carriera della Subrettina italiana

Chi è Lisa Fusco? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata e carriera

Lisa Fusco è una showgirl, attrice e cantante italiana. E’ nata nella bella Napoli il 9 novembre di 40 anni fa. Esordisce in televisione nel 2000 su Canale 9, in una trasmissione comica dal nome Telegaribaldi, con il personaggio della Subrettina, nome con il quale ancora oggi viene soprannominata. È conosciuta come la soubrette più piccola d’Italia, infatti la sua altezza è di soli 1,49 cm.

Nei primi anni 2000 interpreta anche un ruolo in un film di Nino D’Angelo. Dopo varie parentesi in programmi televisivi al fianco di personaggi come Biagio Izzo e Alessandro Siani, la Fusco ha sempre continuato ad interpretare il ruolo della Subrettina. Ha partecipato nel 2007 a L’Isola Dei Famosi.

Lisa Fusco e la sua vita sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Fusco è estremamente riservata. In una recente intervista ha ironicamente dichiarato: “Da quando sono famosa tutti vogliono sapere segreti sulla mia vita privata… nemmeno fossi Sharon Stone!”. Lisa è stata fidanzata con l’attore Nicolas Vaporidis fino al 2016, dopo la rottura ha, con un post su Instagram, dichiarato di essere single per legittima difesa. Oggi, però, risulta essere nuovamente fidanzata anche se del ragazzo in questione non si conosce ancora nulla. “Sono innamorata follemente da quattro anni. Vorrei che una volta uscita dalla Casa mi sposasse”, ha confidato di recente a Spy.

L’incidente in diretta tv a Mezzogiorno Italiano

Lisa ha confessato di aver sofferto perché discriminata a causa della sua bassa statura, spiega: “niente da invidiare a una donna, se non 20 centimetri, ma il talento non si paga”. Della Fusco si ricorda particolarmente la spaccata in diretta tv, nel programma Mezzogiorno Italiano, che le costò la rottura di un braccio. Per deliziare il pubblico a casa e in studio, infatti, la subrettina effettuò un gesto atletico che portò alla dolorosa frattura del gomito. Quest’episodio la rese ancor più famosa in tutta la televisione, da qui seguirono numerose ospitate nei vari salotti pomeridiani.