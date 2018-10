Lisa Fusco si è sentita male al Grande Fratello VIP 2018 durante un party

Malore per Lisa Fusco al GF VIP 2018

Lisa Fusco si è sentita male al Grande Fratello VIP 2018. Ma cosa è successo precisamente? Non possiamo evitare di parlare di lei perché tutto quello che fa diventa sempre un momento esilarante. Può risultare simpatica o per qualcuno esagerata, ma fatto sta che non annoia mai, anche durante i party a bordo piscina… Proprio la piscina della Casa del GF VIP 2018 ha preoccupato non poco la Subrettina. Tutto è cominciato con la decisione della produzione di permettere agli inquilini di fare una grande festa. Tra l’euforia generale, qualcuno (Walter Nudo in primis) si è lasciato trascinare da un’ondata di entusiasmo che ha travolto proprio Lisa!

La grande paura di Lisa Fusco al Grande Fratello VIP

E dopo la tristemente famosa spaccata, Lisa Fusco adesso sta facendo parlare per il suo terrore per l’acqua alta. Questa paura è emersa mentre Walter Nudo l’ha fatta roteare sulle sue spalle, intento a lanciarla in piscina. Peccato che Walter non sapeva assolutamente nulla del fatto che Lisa non sappia nuotare: “Mi ha fatto girare – ha spiegato la Soubrettina –, ma non sapeva che non so nuotare”. Abbiamo infatti visto una Lisa Fusco tremante mentre tutti i suoi amici cercavano di tranquillizzarla e riscaldarla con un telo mare.

Lisa Fusco prima eliminata del GF VIP 2018?

Lisa Fusco sta bene. Ma è sicuro che la prossima volta ci penserà due volte prima di salire sulle spalle del Bronzo di Riace della Casa! Nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP, verrà dato spazio alla Fusco, ma anche a Lory Del Santo (che ha scritto un messaggio importante prima del suo ingresso) e alla prima presunta bestemmia di questa edizione. E sì, quest’edizione è partita proprio al massimo e ne vedremo presto delle belle. Chissà se Lisa riuscirà a superare indenne il televoto… sarebbe davvero un peccato vederla fuori dopo solo una settimana dall’inizio del GF VIP 2018!