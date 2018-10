Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, ultime parole: “Non sarà facile, ma…”

L’ultimo messaggio di Lory Del Santo prima di entrare al Grande Fratello Vip

Ormai è ufficiale: Lory Del Santo sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. A un mese dalla morte del figlio Loren, che si è suicidato per via dell’anedonia, la showgirl ha scelto di partecipare al reality show di Canale 5. Una decisione piuttosto contestata, ma Mediaset ha voluto rispettare la volontà della Del Santo. Che ha scelto di prendere parte al programma di Ilary Blasi per affrontare il dolore che sta vivendo. Una motivazione già svelata a Verissimo e poi confermata su Instagram, dove Lory ha scritto il suo ultimo messaggio per i fan: “Sto per iniziare un nuovo viaggio. Non sarà facile, ma è meglio averci provato che vivere per sempre con il rimorso di non aver avuto il coraggio di cercare una medicina diversa…”.

Lory Del Santo supportata dal fidanzato Marco Cucolo

A supportare Lory Del Santo in questa nuova avventura il giovane fidanzato Marco Cucolo, che ha difeso la donna a Domenica Live. Marco ha scritto una lettera a Barbara d’Urso nella quale ha rigettato le fake news circolate negli ultimi giorni su Lory. Come quella che la Del Santo non si sarebbe presentata al funerale del figlio per non far arrabbiare la produzione del Grande Fratello Vip. Ebbene, tutto falso visto che i funerali di Loren non ci sono mai stati. Per volere della stessa madre, al ragazzo è stato dato l’estremo saluto con una cerimonia diversa, molto più intima e privata.

Come è morto il figlio di Lory Del Santo: aveva 19 anni

“Mio figlio soffriva di anedonia. È una malattia del cervello che porta alla degenerazione delle cellule cerebrali. Questa patologia porta alla mancanza di desiderio. Lui non mi chiedeva mai di piu di quello che aveva già, io all’epoca, quando era più piccolo, pensavo che fosse una bella cosa, da persona educata. Invece era uno dei sintomi della patologia. Le persone con anedonia non provano odio, amore, sono indifferenti a tutto quello che accade“, ha raccontato Lory Del Santo. Loren si è suicidato negli Stati Uniti, dove viveva da tempo, all’età di 19 anni.