Lisa Fusco piange tutti i giorni da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip

Domenica Live: Lisa Fusco disperata dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip

L’eliminazione dal Grande Fratello Vip, avvenuta dopo una sola settimana di reality show, è stata una doccia gelata per Lisa Fusco. La Subrettina sognava da tempo di entrare nel cast del reality show ed essere eliminata dopo soli sette giorni è stato un vero e proprio duro colpo. Tanto che, come rivelato da Barbara d’Urso a Domenica Live, Lisa piange tutti i giorni da quando è tornata alla vita normale. Un’indiscrezione confermata dalla diretta interessata che dopo quanto accaduto lunedì scorso a Cinecittà ha visto il suo sogno spezzarsi. Lisa voleva infatti trovare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo grazie al GF Vip, che resta uno dei programmi più seguiti e popolari in Italia.

Lisa Fusco voleva onorare la memoria del padre al Grande Fratello Vip

“Sto male per mio padre, lui credeva molto in me. Dopo questa eliminazione il mio sogno si è infranto”, ha ammesso Lisa Fusco a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la napoletana è apparsa piuttosto affranta e ha addirittura versato qualche lacrima. Un malessere già mostrato a Verissimo, dove è stata intervistata da Silvia Toffanin. E dove ha ammesso che molto probabilmente non tornerà nello studio del Grande Fratello Vip, nel posto di norma riservato agli eliminati del reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip: Lisa Fusco è arrabbiata con Alfonso Signorini

“Non so se lunedì sarò presente nello studio del Grande Fratello Vip. Mi aspettavo maggiore tutela da Signorini”, ha dichiarato Lisa, riferendosi alla polemica scoppiata con il giornalista dopo la nomination della Fusco nei confronti di Enrico Silvestrin. La Subrettina cambierà idea nelle prossime ore?