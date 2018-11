Lisa Fusco si sposa a gennaio: testimoni di nozze la d’Urso e Malgioglio

Il matrimonio di Lisa Fusco con Marcello: all’altare con Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio

Fiori d’arancio per Lisa Fusco. Dopo la breve avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, la Subrettina napoletana si sposa! Ebbene sì, è stata la diretta interessata ad annunciarlo tramite le pagine del settimanale Nuovo. Lisa, oggi impegnata come opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, sposerà a gennaio 2019 il fidanzato storico Marcello. Un tassista di 34 anni con il quale convive dal 2014 a Napoli e che non si è mai mostrato pubblicamente. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Lisa ha rivelato che al momento non è stata ancora fissata una data ma il matrimonio sarà religioso e si svolgerà in Campania. La Fusco ha inoltre già scelto i testimoni di nozze: saranno Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio.

Lisa Fusco nozze: “Non indosserò l’abito bianco perché non sono più vergine”

Eccitata per le nozze, Lisa Fusco ha fatto sapere che non indosserà l’abito bianco in quanto non è più vergine. “Opterò per un vestito rosa pallido”, ha chiarito la 40enne, che ha poi aggiunto: “Il mio grande desiderio è di avere come testimoni Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio. Poi vorrei invitare amici e parenti. L’unico rammarico è che non sarà presente il mio povero papà. ma per me sarà come se fosse vicino a me”. Per Barbarella non sarebbe la prima volta da testimone nuziale: lo scorso anno ha accompagnato all’altare Stefano D’Orazio dei Pooh.

Lisa Fusco ha fatto la proposta di matrimonio al suo Marcello

Lisa Fusco ha inoltre confidato che è stata lei a fare la proposta di matrimonio a Marcello. “Gliel’ho fatta mentre facevamo l’amore”, ha ammesso la soubrette. Che ha sottolineato che col futuro marito c’è davvero tanta passione: “Facciamo l’amore anche più di tre volte al giorno. Lui lo farebbe in continuazione, ma io divento isterica, quindi esco e vado dal parrucchiere”.