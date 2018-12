Lisa Fusco: salta il matrimonio col fidanzato Marcello a gennaio 2019

Lisa Fusco e il fidanzato Marcello non si sposano più a gennaio

Lisa Fusco non si sposa più. Dopo l’annuncio di qualche settimana fa la Subrettina ha fatto un passo indietro. Non ci sarà alcun matrimonio a gennaio, come detto poco tempo fa dalla napoletana. Al momento i preparativi di nozze non sono ancora cominciati. Nessuna crisi tra la comica e il fidanzato ma solo un ritardo nell’organizzazione dell’evento. “Marcello ha detto che ci saremmo sposati a gennaio. Ma sono solo cose dette a voce, sulla carta non c’è nulla. Non è stato prenotato nessun ristorante né sono state stampate le partecipazioni…”, ha rivelato Lisa al settimanale Vero. “Non abbiamo ancora una data ma sicuramente ci sposeremo nel 2019. Mi sarebbe piaciuto sposarci a gennaio perché il 19 gennaio è San Mario, giorno in cui ricorre l’onomastico di mio padre che purtroppo non c’è più. Inoltre mi piace molto come suona la data “19 gennaio 2019″. Però non penso che sia fattibile per quel giorno”, ha aggiunto la Fusco.

I testimoni di nozze restano Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio

In attesa di decidere la data, Lisa Fusco ha già scelto i testimoni di nozze: saranno Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio. A detta della campana, sono due persone vere, di cuore e umane. “Molte persone in tv non sono vere: sembrano tante fatine bionde e poi dentro hanno un cuore da strega”, ha spiegato la 40enne.

Marcello: chi è il fidanzato storico di Lisa Fusco

Marcello ha 34 anni ed è un tassista di Napoli. Fidanzato dal 2014 con Lisa Fusco, convive con l’artista da qualche anno. L’uomo non si è mai mostrato pubblicamente: preferisce amare con discrezione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.