Lisa contro Amadeus: “Donne come trofeo”, sui cantanti: “Bastano solo follower?”

Mi chiedo: Amadeus é a favore delle donne? Grazie a lui su quel palco ci sarà chi canta "Stupro Mia Nonna Dentro Un Bosco" e "Queste Puttane Con Le Lelly Kelly Non Sanno Che Fottono Con Junior Cally"! (Brano #regola1 )A proposito, che io sappia le #Lellykelly sono per BAMBINE! CHE ORRORE! Per non parlare di tanti altri brani dove si parla di donne come trofeo, violenza di genere a prescindere dall'età.. di bullismo etc. (Esempio brano Strega) Se bastasse semplicemente avere tanti follower per avere successo nella vita, a prescindere da ció di cui si parla, vorrebbe dire che siamo arrivati proprio alla fine di ogni tipo di valore umano!!! #Amadeus #Sanremo2020 #Lisa #indignata #singer #sanremo #oraomaipiù #Lisa #lisapanetta #onore #rispetto #bullismo #violenza #donne #Bambini #maschere #trofeo