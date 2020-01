Mahmood ospite prima puntata Sanremo, proposta sul tavolo

By

Ospiti di Sanremo 2020: Mahmood aprirà la prima puntata? L’ospitata di Salmo rischia di saltare

L’ospitata di Salmo nella prima puntata del Festival di Sanremo 2020 potrebbe saltare. Parole, queste, di Amadeus a Ilfattoquotidiano.it e dette precisamente al giornalista Andrea Conti, che ha anche chiesto al conduttore se è possibile allora rivedere Mahmood sul palco dell’Ariston. La sua risposta? Tutto possibile in un festival imprevedibile. E magari sarà così. Non è quindi da escludere la presenza dell’ultimo vincitore di Sanremo, che potrebbe cantare non solo il brano che gli ha consegnato la vittoria (Soldi) ma anche l’ultima bomba: Rapide.

Mahmood a Sanremo, la proposta ad Amadeus

Mentre Riki confessa perché ha partecipato davvero a Sanremo, Mahmood potrebbe prepararsi per fare il suo ritorno al Festival di Sanremo. Il giornalista Andrea Conti ha raccontato questo su Instagram: “Ho chiesto ad Amadeus se fosse il caso che ad aprire il Festival fosse il vincitore dell’edizione precedente, così da creare un precedente. Mahmood potrebbe comparire”. E tutti sperano che possa ritornare, visto il successo che ha conquistato grazie al Festival! Un’edizione di Sanremo che si preannuncia interessante e che ha già fatto molto chiacchierare: avete letto la replica di Savino alla Gregoraci?

Canzoni Festival Sanremo: le ultime curiosità

Andrea Conti de Ilfattoquotidiano.it ha poi aggiunto qualcosa sulle canzoni di Sanremo 2020: “È difficile centrare tutte e 24 le caselle della categoria Big del Festival di Sanremo. In media ci sono buone canzoni, due (quelle di Diodato e Masini) mi hanno emozionato e potrebbero puntare al podio. Mi sono piaciuti i pezzi radiofonici di Elodie, Elettra Lamborghini, Levante e Pinguini Tattici Nucleari. Outsider Bugo-Morgan, Rancore e Junior Cally. Nigiotti intenso e maturo. Alcune canzoni (4 in particolar modo) mi hanno letteralmente annoiato. Il resto è piacevole e riempitivo. Ma le canzoni di Sanremo, si sa, si valutano sopra il palco dell’Ariston. Appuntamento quindi alle prove generali del 3 febbraio”.