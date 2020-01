Elisabetta Gregoraci risponde a Nicola Savino e Amadeus sul Festival di Sanremo 2020

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare della sua esclusione da L’Altro Festival, il nuovo Dopofestival di Sanremo 2020 in onda su Rai Play. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Nicola Savino, che condurrà il programma sulla piattaforma streaming, e quelle del direttore artistico Amadeus, l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto la sua in un’intervista concessa a LaPresse. E ancora una volta la soubrette calabrese è stata tutt’altro che tenera nei confronti dei due colleghi. Rei – a detta della 39enne – di averla fatta fuori all’ultimo dal progetto, quando era tutto praticamente già pronto.

Le nuove dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci sull’Altro Festival 2020

“Avvilito? Savino? No guardi, avvilita sono io per quanto è successo!!!”, ha premesso Elisabetta Gregoraci dopo aver letto della replica di Nicola Savino sulla sua esclusione dall’Altro Festival 2020. La conduttrice non ha poi risparmiato critiche ad Amadeus, direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo: “Mi lascia basita il fatto che Amadeus fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice de L’Altro Festival, notizia che peraltro circolava anche sui media da diversi giorni. Inoltre, vorrei far presente allo stesso Amadeus che i no vanno accettati, ci mancherebbe, ma solo qualora adeguatamente motivati e supportati da valide argomentazioni. Un punto è certo: e cioè che il mio manager aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e che l’ultimo giorno sono stata liquidata, senza un se e senza un ma“.

Elisabetta Gregoraci ancora avvilita per l’esclusione dal Festival di Sanremo

“Il no di Savino è incommentabile. Sono stata esclusa per motivi che esulano da me e dalla mia professionalità. Lo ripeto, se lui si sente avvilito per cosa ha dovuto leggere, figuratevi come mi sia sentita io ad apprendere via cavo, certe illazioni. Io, ribadisco, ho sempre fatto il mio lavoro e la politica non mi interessa”, ha concluso Elisabetta Gregoraci, che in questi giorni ha ricevuto il sostegno pubblico dell’ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene del figlio Nathan Falco.

Chi ci sarà all’Altro Festival, il nuovo Dopofestival firmato da Nicola Savino

A L’Altro Festival di Sanremo 2020, che sarà coordinato e presentato da Nicola Savino, ci sarà la rapper italiana Myss Keta.