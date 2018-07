Lisa, la cantante parla del tumore: “Per un anno ho trascurato i sintomi”

La cantante Lisa: i sintomi del tumore al cervello che per un anno ha trascurato

Dopo la vittoria a Ora o mai più, Lisa è tornata a parlare del tumore al cervello che l’ha colpita qualche anno fa. E che oggi l’artista ha completamente sconfitto. Ma la malattia ha stravolto la vita della giovane, che ora è più forte e determinata che mai. Pronta a non sottovalutare più nulla, come accaduto in passato. Lisa ha infatti rivelato che per oltre un anno ha trascurato i sintomi del tumore. Per paura, per negligenze e per pigrizia non ha mai dato retta a quei segnali che il suo corpo le mandava. “Ho lasciato passare un anno da quando ho avuto i primi problemi, prima di rendermi conto di quello che mi stava capitando. E non perché non ci fossero stati segnali forti ma perché da vigliacca non ho voluto vedere la realtà”, ha raccontato l’interprete di Sempre al settimanale Visto.

Il tumore di Lisa: i primi segnali che la cantante non ha colto

“I miei mal di testa erano terribili, ma io dicevo che mi sarebbero passati. Addirittura la vista mi ballava e se svenivo mi dicevo che era colpa dello stress. Già nel 2006 ci sono state le prime avvisaglie ma i primi accertamenti li ho fatti solo nel 2007″, ha spiegato Lisa. Il percorso di guarigione della cantante è stato piuttosto lungo e ha trovato la forza di parlarne solo di recente, grazie a Ora o mai più, per dare un messaggio di speranza e fiducia a chi sta combattendo la medesima battaglia. “Io sono una combattente e con la mia storia voglio essere di esempio a chi sta vivendo la stessa esperienza. Non voglio che la gente provi compassione per me, piuttosto voglio dare un messaggio di speranza“, ha puntualizzato l’allieva di Marco Masini.

La vita privata della cantante Lisa

Sconfitta la malattia, Lisa è ora pronta a mettersi di nuovo in gioco professionalmente e umanamente. Per quanto riguarda il primo settore è uscito il nuovo singolo C’era una volta e si parla di un’eventuale partecipazione alla nuova edizione di Tale e quale show. Nel privato, invece, Lisa è alla ricerca del grande amore, quello con il quale realizzare il sogno di maternità.