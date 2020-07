Ormai non è più una novità: Lino Guanciale è convolato a nozze con Antonella Liuzzi. Un matrimonio improvviso per la maggior parte dei fan e degli appassionati di gossip visto che l’attore frequenta la ricercatrice pugliese da appena un anno e mezzo. Ma a sorpresa, e in barba all’emergenza Coronavirus, la coppia ha optato per una cerimonia intima e segreta, svelata solo in un secondo momento con un post su Instagram che ha fatto incetta di like e commenti. Prima di incontrare la neo moglie Lino ha amato per dieci anni la collega Antonietta Bello, conosciuta perlopiù in ambito teatrale. Una lunga storia d’amore che non ha mai portato alla realizzazione di progetti più concreti come ad esempio il matrimonio o la costruzione di una famiglia. Un dettaglio che non è sfuggito a qualche follower che su Instagram si è complimentato con Antonietta per il suo charme sottolineando che doveva essere lei a sposare Guanciale e non Antonella. La reazione della Bello non si è fatta attendere ed è stata davvero da dieci e lode.

Cosa ha detto Antonietta Bello sul matrimonio dell’ex Lino Guanciale

“Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino Lino…”, ha scritto una fan sull’account Instagram di Antonietta Bello. Pronta la replica dell’attrice teatrale: “Tesoro, vicino Lino è giusto che ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi? Comunque grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai!”. Una reazione da applausi, che dimostra la maturità di Antonietta, che ha chiuso la sua lunga relazione con Guanciale senza alcun rancore. Come spiegato qualche anno fa da Lino, la scelta di chiudere questo legame è stata concordata. È finita principalmente a causa del lavoro di Lino, che ha avuto una impennata negli ultimi anni. Tante fiction Rai e teatro: una vita costantemente in giro che ha portato il 41enne a sacrificare la sua vita privata e la sua liaison con Antonietta. A detta degli amici, però, Lino non avrebbe mai fatto davvero sul serio con Antonietta, tanto da non aver mai parlato di matrimoni e figli. Diversa invece la situazione con la neo moglie Antonella. “Da quando sta con lei è migliorato”, hanno spifferato al settimanale Di Più.

Lino Guanciale è cambiato da quando ha conosciuto Antonella Liuzzi

“Da quando ha conosciuto Antonella Lino è cambiato in meglio. Lei, che è più giovane di lui di sette anni, è entrata nella sua vita in punta di piedi. Nella sua vita è stato fidanzato due volte: una prima volta con una compagna del liceo. Dopo, per dieci anni, con l’attrice Antonietta Bello. Ma con lei non aveva mai parlato di matrimonio né di figli. Infine è arrivata Antonella e lui ha chiaramente capito subito che era lei la donna della sua vita. Una donna per la quale cambiare idea e formare una famiglia stabile”, hanno raccontato alla stampa alcune persone vicine a Lino Guanciale. E stando ai beninformati Antonella Liuzzi sarebbe in dolce attesa: da qui la necessità di organizzare un matrimonio in fretta e furia. Per ora non ci sono conferme di questa presunta gravidanza ma nei prossimi mesi non sono da escludere nuovi colpi di scena…