Lino Guanciale: il rapporto con Giorgio Marchesi sul set de L’Allieva 2

L’Allieva 2, Claudio Conforti (CC) e Sergio Einardi: in che rapporti sono gli attori Lino Guanciale e Giorgio Marchesi

Ne L’Allieva 2 sono Claudio Conforti e Sergio Einardi, rispettivamente medico legale e PM, e si detestano da morire. Nella realtà Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, entrambi attori, sono complici e affiatati. Ebbene sì, nessuna rivalità tra i due protagonisti della fiction di Rai Uno: Giorgio e Lino sono amici da tempo, da oltre un decennio. E nonostante questa amicizia di lunga data solo ora sono riusciti a condividere lo stesso set. In realtà hanno lavorato insieme pure ad un’altra serie Rai – Una grande famiglia, in onda dal 2012 al 2015 – ma in quell’occasione hanno girato pochissime scene insieme (Marchesi era un personaggio principale, ovvero Raoul Rengoni, Guanciale un secondario, Ruggero).

Lino Guanciale parla della sua amicizia con il collega Giorgio Marchesi

“È stato un piacere lavorare con Giorgio per L’Allieva 2. Ci conosciamo da tanto tempo ma solo ora abbiamo davvero lavorato insieme. Prima abbiamo solo fatto qualche scena per Una grande famiglia”, ha detto Lino Guanciale durante la conferenza stampa di presentazione della nuova serie che lo vede protagonista accanto ad Alessandra Mastronardi. Guanciale ha anche spifferato la grande passione di Marchesi, ovvero l’Atalanta! “Parla solo di questa squadra di calcio”, ha scherzato Lino, che tra una ripresa e l’altraf de L’Allieva ha stretto un ottimo rapporto pure con la Mastronardi. “Tra di noi c’è sintonia, abbiamo lo stesso metodo di lavoro”, ha assicurato l’abruzzese.

I nuovi progetti di Lino Guanciale e Giorgio Marchesi dopo L’Allieva

In attesa di scoprire se saranno protagonisti de L’Allieva 3, Lino e Giorgio si dedicano ad altri progetti. Guanciale ha finito le riprese della seconda stagione de La porta rossa ed è ora atteso a teatro, con un spettacolo insieme a Gabriella Pession. Marchesi è invece impegnato sul set de I Medici 3, di nuovo accanto ad Alessandra Mastronardi ma pure a Daniel Sharman e Aurora Ruffino.