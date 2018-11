Lino Guanciale, Claudio Conforti: sul set de L’Allieva anche grazie al padre

Lino Guanciale e il personaggio di Claudio Conforti ne L’Allieva 2: l’aiuto del padre

Lino Guanciale è tornato ad indossare i panni di Claudio Conforti ne L’Allieva 2, fiction di successo di Rai Uno. Per interpretare l’affascinante medico legale, Lino ha chiesto aiuto al padre, che è un vero medico. Tanto che Guanciale era pronto a seguire le orme paterne ma poi l’amore per la recitazione è stato più forte di tutto. E, nonostante abbia superato il difficile test alla Facoltà di Medicina, il giovane ha optato per una strada professionale differente. “Mio padre mi aveva aiutato già per la prima stagione de L’Allieva. Ma mi ha aiutato ancora di più per girare questa seconda, dove ci sono molte più scene mediche”, ha dichiarato l’interprete abruzzese al settimanale Di Più Tv.

L’Allieva 2: Lino Guanciale racconta qualche retroscena

“Sul set c’era sempre con noi un vero medico legale che ci riempiva di consigli e ci spiegava come essere il più possibile credibili. Io, proprio grazie a papà, avevo già una confidenza con un certo tipo di linguaggio, di gestualità. Ma ho dovuto imparare anche tante cose nuove, soprattutto diversi termini tecnici. Però, visto che la medicina mi ha sempre appassionato, per me non è stato un peso, ma un divertimento”, ha raccontato Lino Guanciale. Che tiene molto a L’Allieva, soprattutto per via dell’ottimo feeling che si creato con la protagonista Alessandra Mastronardi. I due sono molto amici e adorano lavorare insieme.

La nuova vita di Lino Guanciale dopo Antonietta Bello

Diviso tra fiction e teatro, Lino Guanciale è tornato single. Dopo dieci anni è infatti terminata la relazione con Antonietta Bello. “Ci siamo lasciati di comune accordo: abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi”, ha assicurato Guanciale.