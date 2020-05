La storia tra Lidia Vella, ex Grande Fratello, e Sammy, corteggiatore Uomini e Donne: cosa è davvero successo tra i due

Lidia Vella è tornata a parlare del suo rapporto con Sammy Hassan, il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Dopo brevi stories su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello ne ha parlato a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove da anni cura una rubrica sui sentimenti. La 28enne ha chiarito che la frequentazione con il vocalist è stata piuttosto breve – giusto tre uscite tra settembre e ottobre 2019- e che è finita dopo che la Vella ha appreso che il rapporto tra Sammy e l’ex moglie non era ancora finito del tutto.

Sammy Hassan e Lidia Vella oggi non hanno più rapporti

“È finita perché la sua ex era ancora presente nella sua vita. Dopo la terza uscita insieme Sammy mi ha detto che l’ex moglie l’aveva contattato sapendo di noi due e aveva fatto un casino e così io ho preferito chiudere. Lui nei giorni successivi ha provato a cercarmi ma io ho innalzato un muro”, ha puntualizzato la gemella di Jessica Vella. “A Milano abbiamo tanti amici in comune, dopo la nostra frequentazione ci siamo visti in giro più di una volta ma lui non mi saluta più“, ha aggiunto Lidia. La Vella ci ha tenuto a precisare che nessuno sapeva di questa liaison ad eccezione della sua migliore amica. A spifferare tutto a Deianira Marzano, la web influencer che ha portato a galla questa situazione, non è stata dunque Lidia e la stessa napoletana lo ha confermata in radio intervenendo in un secondo momento.

Lidia Vella: una pioggia di insulti per il flirt con Sammy

“Questa storia non compromette il suo percorso a Uomini e Donne e non trovo corretto che io debba prendermi insulti e critiche per questa cosa”, ha poi dichiarato Lidia Vella, che non è stata contattata da Hassan dopo che la loro vecchia frequentazione è diventata di dominio pubblico. “Credo che le sue ultime stories Instagram non siano rivolte a me ma a terze persone che hanno portato a galla questa cosa”, ha confidato la siciliana. “Io non sapevo della scelta imminente di Giovanna, la cosa non è partita da me, sono stata messa in mezzo e ho preferito parlare anziché stare zitta e dare adito a chiacchiere”, ha ribadito l’ex fiamma di Alessandro Calabrese.

Lidia Vella non è arrabbiata con l’ex moglie di Sammy

Prima di concludere Lidia Vella ha fatto luce su un punto importante dell’intera faccenda: “Io non ho dato la colpa a lei (l’ex moglie di Sammy, ndr) ma a lui che ha iniziato a frequentarmi pur sapendo che la storia con l’ex non era conclusa“.