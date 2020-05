Uomini e Donne, Sammy è stato con Lidia Vella: “Insulti dalla ex, pesante”

Lidia Vella conferma la frequentazione con Sammy di Uomini e Donne: i dettagli della conoscenza dopo il gossip

Sammy Hassan è stato insieme a Lidia Vella, o meglio hanno avuto una frequentazione. L’ex gieffina ha confermato il gossip che è circolato nelle scorse ore e ha aggiunto però dei dettagli che a Giovanna Abate potrebbero interessare e non poco. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram aveva detto che a ottobre Sammy e Lidia Vella si sono conosciuti a ottobre scorso e si sono frequentati per un po’ di tempo. La frequentazione si è interrotta quando Sammy ha detto di avere dei problemi con la sua ex compagna e per questo non era pronto a iniziare una storia con Lidia. Insomma, non era pronto ad andare avanti a quanto pare e a distanza di pochi mesi invece si è presentato a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Sammy è stato con Lidia Vella: frequentazione interrotta a causa della ex

L’ex compagna di cui ha parlato Deianira è la mamma del figlio di Sammy, la stessa persona su cui ha avanzato dei dubbi Giovanna a proposito della quarantena. E infatti la Marzano ha parlato anche della quarantena dicendo che si sarebbero visti più volte. Ma la parte interessante del gossip rimane quella su Lidia: “Addirittura lui chiamò Lidia e disse ‘Ho saputo che la mia ex moglie sta scrivendo su varie pagine di te perché ha saputo che ci siamo frequentati'”, ha scritto ancora Deianira. Ebbene, Lidia Vella è intervenuta e ha confermato tutto, sia la relazione sia i problemi con l’ex compagna di Sammy.

Sammy e Lidia Vella: l’ex gieffina racconta gli insulti dalla ex di lui

Queste le parole della gemella del Grande Fratello: “Voi mi conoscete, sapete che io odio le bugie. Non le dico. Anche perché quando sono uscita con questa persona era single. Sì, è tutto vero. Avevo intrapreso questa conoscenza, non ci trovo niente di male nel dirlo. Una conoscenza che però è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando io ho avuto la certezza che lui avesse ancora una situazione bella incasinata e pesante con la sua ex”. Lidia ha parlato anche di insulti: “Da quel momento ho detto chi me lo fa fare, dal momento che è subentrata anche lei. Ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei, sono cose che ho saputo da lui”.

Sammy Uomini e Donne, Lidia Vella insinua il dubbio: “Come è uscita questa cosa?”

Lidia ha raccontato ancora di aver consigliato a Sammy di risolvere la situazione con la sua ex prima di intraprendere altre conoscenze. Ma prima di concludere ha insinuato un dubbio: “Dopo che questa cosa è uscita fuori, mi sorge spontanea una domanda. Questa cosa io non l’ho mai raccontata. Le uniche persone che la sapevano oltre me sono lui e la sua ex. Quindi, chi è che ha la bocca larga? Come è uscita questa cosa?”.

Uomini e Donne gossip, Sammy replica al gossip su Lidia

Sammy ha deciso di rispondere a tutte queste dichiarazioni sul suo conto. Con dei video su Instagram ha detto: “Sono amareggiatissimo. Trovo di una bassezza di livello tirar fuori fatti che fanno riferimento a una vita fa oggi con l’unico scopo di ottenere visibilità e di gonfiarsi la bocca con il mio nome a una settimana per me molto importante”. La settimana che lo divide dalla scelta. Poi ha proseguito: “Attenzione a gonfiarvi la bocca insinuando cose che non stanno in piedi. Tutto questo sta compromettendo quella che è la stabilità e la serenità di mio figlio. Oggi ve lo dico con diplomazia, ma se continuate sarò costretto a procedere per vie legali”.