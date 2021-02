Lidia Vella, nuova chicca sul Grande Fratello: “Vestivo male, la colpa era…”

Continuano le rivelazioni di Lidia Vella sulla sua edizione del Grande Fratello. L’influencer sicialiana, infatti, è entrata nella Casa più spiata d’Italia alla 14esima edizione del reality show di Canale 5. Oggi, aspettando il fidanzato Andrea in macchina, ha deciso di dedicarsi ai suoi followers e di passare un’oretta con loro. Così ha iniziato a rispondere ad alcune domande che gli utenti di Instagram le hanno fatto.

Tra queste, una in particolare sui meccanismi del Grande Fratello in merito al cambio abiti per le prime serate e per la permanenza in Casa. Si sa infatti che da sempre i più curiosi sono interessati alle dinamiche dell’organizzazione del reality e alle regole a cui devono sottostare. A questo proposito, alcuni si sono fatti delle domande proprio sugli indumenti indossati nel programma. Alla Vella è stato chiesto se i vestiti indossati il lunedì in puntata fossero i suoi.

Ecco che allora Lidia ha iniziato a spiegare come funzionassero le cose nella sua edizione. L’influencer siciliana ha rivelato che tutti gli abiti indossati al Grande Fratello erano i suoi, appositamente scelti da lei. La Vella ha raccontato che però non aveva potuto mettere all’interno del programma tutti quelli che si era portata dietro. Infatti, la produzione in quel caso aveva provveduto a tagliare le etichette con le varie marche per ovvi motivi. L’influencer ha anche sottolineato come questo processo avesse persino danneggiato alcuni suoi vestiti.

E visto che era sull’argomento, Lidia Vella ha anche svelato il perché si vestisse male al Grande Fratello. Molti suoi abiti non erano passati al vaglio della produzione del reality show. Per questa motivazione spesso non aveva modo di abbinare diversi capi tra loro in maniera appropriata. Infine Lidia ha anche raccontato che, mentre al Grande Fratello Vip, ai personaggi è permesso avere un continuo riciclo di abiti, loro invece non avevano l’opportunità di farsene recapitare di nuovi.

Ecco le sue parole:

“Dopo che noi abbiamo portato questo bagaglio gigante pieno di vestiti veniamo chiusi 5 giorni in hotel, prima dell’inizio del programma. E praticamente gli autori fanno una selezione di vestiti, tagliando le etichette, cancellando le marche e così via. Quindi rovinandoti in un certo senso i vestiti. Una volta entrati in Casa ti rendi conto che è stata fatta un’ulteriore selezione da loro, quindi tu non hai voce in capitolo neanche sui tuoi vestiti e mi sono ritrovata ad avere una difficoltà immensa a fare gli abbinamenti in quanto avevo pochissimi vestiti”

Poi ha concluso: “Ecco perché mi vestivo male al Grande Fratello. Oggi vi ho raccontato anche questa chicca”

Lidia Vella, chi vincerà il Grande Fratello Vip?

Tra le varie domande alcuni utenti hanno chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello classico, chi secondo lei vincerà il format Vip del reality show. Manca poco più di un mese alla fine del programma di Alfonso Signorini. La finale si fa sempre più vicina e tutti scalpitano per sapere chi riceverà il montepremi dopo questa lunga avventura.

La Vella alla domanda in questione ha risposto di non provare una concreta antipatia per nessuno dei Vipponi in Casa ma che secondo lei la fortunata sarà Dayane Mello. Lidia ha aggiunto che se la modella brasiliana dovesse vincere effettivamente il programma di Alfonso Signorini sarebbe contenta anche se il suo preferito rimane sempre e comunque Tommaso Zorzi. “Zorzi lo porto nel cuore, dovrebbe vincere lui anche se so che non vincerà”, ha concluso l’influencer siciliana.