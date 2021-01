Lidia Vella e la depressione dopo il Grande Fratello: parla l’ex Alessandro

Non è tardata ad arrivare la testimonianza di Alessandro Calabrese dopo lo sfogo di Lidia Vella. Quest’ultima si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello rivelando che fanno il lavaggio del cervello nella Casa più spiata d’Italia e cercano di manipolare le azioni dei concorrenti. Non solo: la 29enne siciliana, oggi web influencer, ha confidato di aver sofferto di depressione per ben tre anni dopo la fine del reality show.

Dichiarazioni piuttosto forti, che stanno facendo discutere parecchio. Nella vicenda si è voluto intromettere Alessandro Calabrese, che ha preso parte alla stessa edizione del Grande Fratello di Lidia Vella. I due si sono presentati separatamente ai provini e quando gli autori hanno capito che Lidia e Alessandro erano ex fidanzati li hanno scelti nel cast per creare fin dal primo giorno dinamiche interessanti.

A tal proposito Alessandro Calabrese ha commentato su Instagram:

“Lidia deve ringraziarmi se adesso ha tutti quei follower. Sono io che ho scritto il suo nome al Grande Fratello, sennò non se la ca***a nessuno. E comunque parla sempre male, ma non se lo può proprio permettere”

L’imprenditore romano ha poi osservato che molto spesso le persone che hanno partecipato a trasmissioni come il Grande Fratello si montano velocemente la testa e quando vengono poi dimenticate dai media cadono, inevitabilmente, in depressione.

“A una certa bisogna andare a lavorare. La televisione va presa per quella che é: un’esperienza. Non ti risolve la vita. Se sei intelligente sfrutti i social per guadagnare qualche soldo in più e basta. La mia ex fidanzata è frustrata per questa cosa, lo so”

Alessandro Calabrese ha poi lanciato anche una frecciatina a Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello nel 2015. I due hanno iniziato una love story nel bunker di Cinecittà ma poi Alessandro ha preferito tornare tra le braccia di Lidia. Quest’ultima ha attaccato più volte Federica ma una volta fuori dal contesto televisivo le due sono diventate amiche. La Vella non ha invece esitato a tagliare definitivamente i ponti con Calabrese, con il quale la storia si è bruscamente interrotta dopo una convivenza avviata.

Duro il commento di Alessandro contro la Lepanto e l’ex fidanzata Vella:

“Federica e Lidia sono uguali. Sono persone egoiste e cattive, che pensano solo a se stesse. Se potessi tornare indietro non ca****i nessuna delle due e vincevo il GF”

Cosa fanno oggi Lidia, Alessandro e Federica

Dopo il Grande Fratello Lidia Vella è diventata una web influencer. Qualche volta è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. È opinionista fissa a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Da qualche tempo ha lasciato Milano ed è tornata a vivere a Catania. In Sicilia ha incontrato un nuovo amore la cui identità è top secret.

Federica Lepanto ha invece messo in un cassetto i sogni nel mondo dello spettacolo: archiviata la vittoria al Grande Fratello si è laureata e lavora come infermiera e volontaria del 118. Anche lei è tornata a vivere nella sua città natale, Agropoli, e oggi è in attesa del suo primo figlio dal compagno, il farmacista Cristian.

Alessandro Calabrese continua a lavorare come imprenditore: nel 2017 la sua ultima partecipazione televisiva a Uomini e Donne, dove ha tentato invano di conquistare il cuore dell’ex tronista Sonia Lorenzini, vista di recente al Grande Fratello Vip.