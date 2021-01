Lidia Vella: “Al Grande Fratello fanno il lavaggio del cervello ai concorrenti”

Lidia Vella è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello. La web influencer siciliana è stata concorrente nel 2015, nell’edizione vinta da Federica Lepanto. Edizione contraddistinta proprio dal triangolo amoroso che ha coinvolto la vincitrice, Lidia e il suo ex fidanzato, Alessandro Calabrese. Durante il gioco vero/falso che tanto sta andando di moda su Instagram in questi giorni, la Vella si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

“Al Gf ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?”, ha chiesto un follower curioso. Lidia Vella non si è tirata indietro e ha replicato svelando dettagli inediti fino ad oggi:

“Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni”

Una malattia, la depressione, di cui Lidia Vella non ha mai parlato apertamente fino ad oggi. L’esperienza nel bunker di Cinecittà è stata dunque tosta per la 29enne, che ha dovuto fare i conti con delle conseguenze importanti una volta finito il gioco.

Lidia ha inoltre ribadito che è stata la produzione a preparare il terreno per costruire quel triangolo con Alessandro Calabrese e Federica Lepanto. Alessandro e Lidia sono stati fidanzati sul serio prima di entrare nel bunker di Cinecittà e quando ai provini – dove si sono presentati separatamente – gli autori hanno capito la situazione hanno voluto subito sfruttarla per attirare la curiosità del pubblico.

Dopo la fine del Grande Fratello Lidia e Alessandro sono tornati insieme ma il ritorno di fiamma non ha funzionato. E oggi i due hanno completamente tagliato i ponti. Ai suoi follower la Vella ha spiegato:

“È una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita”

Al contrario Lidia Vella ha saputo costruire una bella amicizia con Federica Lepanto. Fuori dal Grande Fratello le due sono riuscite a chiarirsi e a mettere da parte i problemi sorti davanti alle telecamere.

Cosa fa oggi Lidia Vella

Dopo il Grande Fratello Lidia Vella è diventata una web influencer. Qualche volta è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. È opinionista fissa a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Da qualche tempo ha lasciato Milano ed è tornata a vivere a Catania.

In Sicilia ha incontrato un nuovo amore la cui identità è ad oggi top secret. È chiaro però che si tratta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno Lidia è tornata alla ribalta per via del suo presunto flirt con Sammy Hassan, ex corteggiatore di Uomini e Donne.