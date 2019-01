Lidia Vella, la verità su Alessandro Calabrese: “Rosica, ha fatto una figuraccia”

Lidia Vella torna a parlare della lite con Alessandro Calabrese: il suo intervento in Radio

In questi giorni, come molti avranno avuto già modo di vedere, Alessandro Calabrese e Lidia Vella non se li sono certo mandate a dire sui social. A scatenare lo scontro su Instagram è stato per primo Alessandro. L’ex gieffino, pur non citando direttamente la sua ex, ha pubblicato tutta una serie di stories che molti hanno pensato fossero rivolte a Lidia. Quest’ultima, di tutta risposta, ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo, difendendosi dalle accuse lanciate da Alessandro e raccontando la sua versione dei fatti. Dell’argomento oggi la stessa ne ha parlato di nuovo a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Che cosa pensa di quanto detto dal suo ex fidanzato nelle ultime ore? La siciliana non ha dubbi e a tal proposito ha ribadito: “Mi dispiace, ma ha fatto una figuraccia”.

Lidia Vella dice la sua: tutta la verità sul suo rapporto con Alessandro Calabrese

Quando la conduttrice ha chiesto a Lidia Vella di parlare dello scontro avvenuto sui social con Alessandro Calabrese lei, senza mezze misure, ha subito dichiarato: “Non mi aspettavo da parte sua un’accusa del genere dopo otto anni”. Lei e Alessandro, infatti, tra alti e bassi sono stati insieme per davvero molto tempo. Perché è finita con Alessandro? “Ci tengo a precisare che io non l’ho lasciato per mancanza di sentimento. Io l’ho lasciato perché era giusto così, ho fatto un enorme lavoro su me stessa, e lui questa cosa non l’ha accettata molto” ha spiegato la Vella. Oggi? “Io e lui non ci sentiamo da mesi” ha ribadito l’ex gieffina.

Lidia Vella contro Alessandro Calabrese: “Rosica… ha dimostrato questo”

Lidia Vella, in merito alle ultime uscite dell’ex fidanzato Alessandro, prima di chiudere l’intervista ha in fine confessato: “Lui (Alessandro, ndr) Rosica…obiettivamente ha dimostrato questo. Lui mi ha bloccato quest’estate su Instagram, io non capisco cosa voleva dimostrare, se hai qualcosa da dire piuttosto mi scrivi, mi chiami, non lanci questi messaggi. Queste cose si rivoltano anche contro di lui, e a me poi dispiace… Ha fatto una figuraccia“.