Lidia Vella e Alessandro Calabrese, scontro su Instagram: offese al fidanzato Marco

Lidia Vella e Alessandro Calabrese, nuovo scontro sui social fra gli ex fidanzati

Nuovo scontro tra Lidia Vella e Alessandra Calabrese. I due ex fidanzati non smettono di avere diverbi e molti di questi avvengono sui social network. L’ultimo scontro è avvenuto a causa delle offese a Marco, il nuovo fidanzato di Lidia, che sono arrivate nelle scorse ore da parte di Alessandro. “Contano solo i soldi e l’apparire, basta. […] Le ragazze che escono con questi solo perché hanno i soldi. Pure se so ce**i non gliene frega un ca**o, tanto basta che gli fanno fare la bella vita”, così ha cominciato il suo sfogo l’ex gieffino nella serata di ieri. In effetti Alessandro non ha scelto una linea morbida per attaccare la nuova coppia, ma nn finisce mica qui.

Alessandro Calabrese attacca Lidia Vella e il nuovo fidanzato Marco, lei risponde così

“Io giuro ho una tristezza dentro che me ne andrei su un’isola deserta senza niente, social, telefoni. […] Ma poi sai che c’è? Scrivono amore, love […] ma amore de che? […] Ha i soldi? Amore dei soldi, della bella vita […] Voglio vedere se finisci i soldi se sei ancora innamorata […] Finiti i soldi finito l’amore”, aveva detto ancora Alessandro ieri sera con diverse storie su Instagram. La replica di Lidia? È arrivata oggi pomeriggio, quando sul social network qualcuno le ha chiesto cosa avrebbe da dire al suo ex dopo le offese al fidanzato Marco. Anche se le offese non erano rivolte solamente a lui, perché Alessandro ha duramente criticato anche la sua ex fidanzata. Questa la risposta di Lidia: “Penso che si commenta da solo. Non serve aggiungere altro”.

Lidia Vella, il nuovo fidanzato Marco replica ad Alessandro Calabrese

Anche Marco ha deciso di intervenire ma lo ha fatto con toni più pacati: “Comunque ci tengo a ringraziare la mia famiglia che mi ha insegnato a non giudicare le persone in base alle apparenze, in base a dei canoni estetici o a dei secondi fini che non c’entrano nulla con l’amore. Di questo sono veramente grato per la persona che sono oggi. […] non ho mai dovuto sminuire gli altri per sentirmi più importante e più felice […]”. Nei prossimi giorni assisteremo a nuovi scontri tra Lidia e Alessandro? Lui ha confessato di pensare ancora alla ex, magari è per questo che non smette di parlare di lei. Soprattutto da quando Lidia e Marco stanno insieme.