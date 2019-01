Alessandro Calabrese deluso, lo strano sfogo: “Io non ce la faccio più”

Alessandro Calabrese si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram: la delusione dell’ex gieffino

Il pubblico l’ha conosciuto come un ragazzo pieno di grinta e pronto a tutto, ora però Alessandro Calabrese si mostra sui social abbastanza deluso. L’ex fidanzato di Lidia Vella si lascia andare, in queste ultime ore, a un lungo sfogo che riguarda il genere femminile. Un discorso fatto senza citare nessuno, eppure sembra proprio che Alessandro abbia visto qualcosa che l’ha colpito particolarmente. Scendendo nel dettaglio, Calabrese ammette di avere una tristenza dentro talmente grande da volersene andare su un’isola deserta. Non solo, Alessandro rivela inoltre di non farcela più. Il motivo? L’ex gieffino vedrebbe ogni giorno ragazze uscire insieme a ragazzi, non dal bell’aspetto ma con soldi. Questo dettaglio starebbe facendo impazzire Calabrese, che si mostra deluso dalla società di oggi. Secondo Alessandro, le ragazze di oggi sarebbero disposte a stare con qualsiasi persona “basta che gli fanno fare la bella vita”. Uno sfogo abbastanza misterioso quello dell’ex gieffino, visto che non si capisce bene cosa possa essere accaduto in queste ultime ore.

Alessandro Calabrese deluso su Instagram: “Ma che schifo è?”

“Il rispetto non esiste più, contano solo i soldi, l’apparire”, inizia così il lungo sfogo di Alessandro su Instagram. “Se son cessi non gliena frega niente, basta che gli fanno fare la bella vita”, continua Calabrese, particolarmente deluso da questa situazione. Non si capisce bene se l’ex gieffino ce l’abbia con qualcuno in particolare, ma sicuramente qualcosa l’ha davvero colpito in queste ultime ore. “C’ho una tristezza dentro che me ne andrei su un’isola deserta senza niente, soldi telefoni, e rimarrei lì fino a che non muoio”, dichiara Alessandro. Una confessione che lascia un po’ senza parole, in quanto si percepisce la sua fortissima delusione. “Ma che schifo è? [..] Io non ce la faccio più”, continua ancora l’ex gieffino.

Alessandro Calabrese si sfoga sui social: ma con chi ce l’ha l’ex gieffino?

Persone che dichiarano amore, ma poi sono solamente interessate ai soldi. Questo è ciò che oggi Alessandro ci tiene a rendere noto sui social. “Ma amore de che, amore dei soldi della bella vita”, rivela Calabrese. Con chi ce l’avrà l’ex gieffino che non è riuscito a non mostrare la sua forte delusione?