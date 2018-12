Alessandro Calabrese ripensa a Lidia Vella: “Avrei fatto qualsiasi cosa per lei”

Alessandro Calabrese del Gf ancora innamorato di Lidia Vella? Le parole piene d’amore per l’ex fidanzata

È davvero finita tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella? Ad oggi, anche se molti fan della coppia vorrebbero sentirsi dire il contrario, i due non stanno più insieme e non sembrano proprio interessati a riprovarci. Questo, per lo meno, vale sicuramente per la bella siciliana che, recentemente, ai microfoni di Radio Radio ha anche dichiarato di stare frequentando un altro ragazzo. E Alessandro invece? Calabrese, sia al Grande Fratello che dopo, non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Lidia e, a dire la verità, non lo fa nemmeno oggi. A chi sui suoi social gli ha chiesto di parlare della sua precedente relazione, proprio pochi minuti fa, l’ex gieffino ha aperto ancora una volta il suo cuore, spendendo parole piene d’affetto nei confronti della sua ex fidanzata.

Alessandro Calabrese del Grande Fratello ripensa a Lidia Vella: “Mi ero trasferito per lei”

Alessandro Calabrese, al momento, ha scelto di ritornare a vivere a Roma (città dove oggi abita la sua famiglia). Fino a qualche tempo fa, tuttavia, si trovava a Milano. “Io mi ero trasferito a Milano per lei (Lidia, ndr)” ha raccontato Calabrese su Instagram stories “Però Milano non è per me”. A tal proposito, sempre sul suo profilo social, Alessandro ha anche aggiunto: “A me i locali, farsi vedere, discoteche… non sono cose che mi riguardano. Lei ci abitava (a Milano, ndr), quindi c’aveva già le sue amicizie. Io le mie amicizie ce le ho a Roma. Ora non sto più con lei quindi sto a Roma”.

Alessandro Calabrese del Gf confessa: Lidia Vella? “Avrei fatto qualsiasi cosa per lei”

Nel parlare dei suoi sentimenti per Lidia Vella, in fine, Alessandro Calabrese si è anche divertito a raccontare un aneddoto simpatico su un incontro con un suo fan. “Una volta uno mi ha detto che Lidia mi ha fatto mangiare un capello che mi ha convinto ad essere innamorato di lei” ha svelato l’ex gieffino. La verità? “Io sono sempre stato innamorato di Lidia, avrei fatto qualsiasi cosa per lei… se uno mi diceva sparati, mi sparavo per lei, senza problemi. Questo è!”. Lidia, sarà pure innamorata di un altro ma se dovesse tornare? Alessandro sarebbe pronto a riprovarci?