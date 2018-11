Lidia Vella cotta di Marco: arriva la frecciatina all’ex Alessandro Calabrese

Lidia Vella, il nuovo flirt si chiama Marco: la conferma e la frecciatina all’ex Alessandro Calabrese

Lidia Vella è di nuovo innamorata? L’ex gieffina, dopo Alessandro Calabrese, pare aver ritrovato il sereno tra le braccia di un altro uomo. Lui si chiama Marco, è un esperto di design e moda e l’ha conosciuto a Milano grazie ad un amico in comune. Di questa nuova conoscenza ne ha parlato lei stessa in persona durante Amore Air line, rubrica settimanale che la stessa tiene su Radio Radio durante Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli. Nel parlare di Marco, però, non è mancato un accenno (anche se minimo) al suo ex Alessandro Calabrese.

Lidia Vella: le parole sulla nuova fiamma e la frecciatina ad Alessandro Calabrese

Lidia Vella, nel parlare di Marco, ha voluto però subito specificare di non ritenersi al momento fidanzata. “C’è una persona che sto conoscendo” ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello “Ma ci tengo a precisare che si tratta solo di una conoscenza al momento”. Lei e il ragazzo, in fondo, si conoscono solo da una settimana. Quando la conduttrice ha cercato di estrapolare più informazioni su questo ragazzo, chiedendo a Lidia se fosse proprietario di una pizzeria, la Vella, con tono ironico, ha subito risposto con un: “No, per fortuna!”. Un chiaro riferimento questo al suo ex, Alessandro Calabrese, che oggi gestisce una pizzeria.

Lidia Vella e Alessandro Calabrese: dopo il riavvicinamento la separazione

La storia d’amore tra Lidia Vella e Alessandro Calabrese è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. I due, proprio qualche mese fa, aveva fatto tornare a sognare i fan che, seguendoli sui social e rivedendoli di nuovo vicini, speravano forse in un ritorno di fiamma. Le cose, però, non sono andate così. “È rimasto l’affetto e un bel rapporto, io sono contenta, ma noi ad oggi non stiamo insieme” ha dichiarato la Vella “Lui mi cerca, mi chiede come sto, magari è solo affetto e lui pensa che sia amore, non lo so. Per me è una storia chiusa, io non provo amore”.