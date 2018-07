Lidia Vella e Alessandro Calabrese: ritorno di fiamma? La coppia insieme ad una serata

Lidia Vella e Alessandro Calabrese sono tornati insieme? Nuove e importanti dettagli sono emersi oggi sulla coppia a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. A parlare, nello specifico, è stata Lidia Vella in persona. L’ex gieffina, infatti, chiamata in diretta ha fatto sapere di trovarsi in Calabria in compagnia del suo ex. Il motivo? I due stasera presenzieranno insieme ad una serata. Sul sentimento che al momento la lega ad Alessandro Calabrese, però, Lidia è stata molto vaga. Amicizia ritrovata? Amore? Non si sa.

Lidia Vella e la serata con l’ex Alessandro Calabrese: “Non ho motivo di non farla”

Che Lidia Vella e Alessandro Calabrese facessero serate di coppia in passato era una cosa risaputa. Una volta lasciati, tuttavia, questi eventi sono diventati sempre più sporadici. Oggi però, come anticipato sopra, le cose stanno diversamente. Perché Lidia Vella e Alessandro Calabrese hanno ripreso a lavorare insieme? Forse perché hanno iniziato a frequentarsi come coppia? A queste domande l’ex concorrente del GF ha risposto dicendo: “Per il momento non ci sono novità. Le serate? Non ho motivo di non farle”. Lidia e Alessandro quindi sono adesso dei semplici amici o forse, visti gli ultimi sviluppi, qui gatta ci cova?

Lidia Vella e Alessandro Calabrese: il motivo del rifiuto a Temptation Island

A Lidia Vella e Alessandro Calabrese, quando stavano ancora insieme, diversi anni fa pare sia stato proposto loro di partecipare a Temptation Island come coppia. Alla fine, però, i due hanno deciso di non partecipare al programma, questo soprattutto per via di alcune riserve di Lidia al riguardo. “Avevo troppa paura di perderlo” aveva infatti dichiarato quest’ultima durante un suo intervento a Radio Radio. La stessa, però, ha anche fatto sapere che oggi rivaluterebbe diversamente la proposta.