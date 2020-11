Lidia Schillaci e Luca Favilla non stanno più insieme

Lidia Schillaci e Luca Favilla si sono lasciati. I fan si erano accorti di una presunta rottura spulciando i movimenti social dei diretti interessati, che non si mostravano più insieme e non si prodigavano più con commenti e dediche social. Ora è stata la cantante a fare chiarezza sulla sua vita privata. In un’intervista al settimanale Gente ha assicurato di essere single. La storia con il ballerino e coreografo non ha funzionato. Lidia ha preferito non svelare i dettagli della separazione: la Schillaci vuole andare avanti, più concentrata che mai sulla sua carriera che procede a gonfie vele dopo la vittoria nel programma di Carlo Conti.

“Con lui è finita, sono single”

Qualche tempo Luca Favilla, protagonista a Ballando con le Stelle nel 2019 in coppia con Manuela Arcuri, ha invitato i follower ad evitare domande sulla sua vita privata. Segno più che plausibile che qualcosa con Lidia Schillaci non andava. Più di qualcuno inoltre ha trovato alquanto sospesa la vicinanza tra Luca e Anastasia Kuzmina, altra protagonista dello show di Milly Carlucci. Da mesi, però, i due si professano solo grandi amici e colleghi.

La storia d’amore tra Luca Favilla e Lidia Schillaci è sempre stata vissuta nel massimo riserbo. Pure dopo la rivelazione a Vieni da me di Caterina Balivo i due hanno continuano ad amarsi con grande discrezione e riservatezza. Lidia e Luca si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, dove la Schillaci era una delle coriste della trasmissione.

Nell’edizione 2020 l’assenza di Luca Favilla si è fatta sentire. Milly Carlucci non ha riconfermato il ballerino nel cast di quest’anno. Al suo posto la new entry Marco De Angelis: il maestro di Vittoria Schisano era reduce dalla versione australiana del format.

Lidia Schillaci, invece, è tornata al Super Torneo di Tale e Quale Show, dove è riuscita a trionfare grazie alle imitazioni di Mina e Beyonce. La 36enne è riuscita a battere con impegno e tenacia i favoriti Pago e Agostino Penna. Tra i prossimi progetti di Lidia il primo album da solista e la candidatura al Festival di Sanremo.