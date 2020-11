Tale e Quale, Lidia Schillaci vince il Super Torneo 2020: la classifica finale

Lidia Schillaci ha vinto il Super Torneo di Tale e Quale Show 2020. Un ritorno in grande stile per la cantante siciliana, che ha esordito nel programma di Carlo Conti lo scorso anno. La 36enne ha dato il meglio di sé nelle ultime performance: prima Beyoncé, poi Mina. Tanto è bastato per lasciare il segno e avere la meglio nel varietà di Carlo Conti. La Schillaci ha trionfato prima nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 20 novembre e poi ha conquistato la vetta della classifica finale, battendo i favoriti Pago e Agostino Penna, ma pure Virginio (in testa nella classifica provvisoria).

Lidia Schillaci è riuscita a trionfare con ben 239 punti. Agostino Penna si è fermato a 229 mentre Virginio ha ottenuto il terzo posto con 227. La Schillaci ha potuto contare sui 10 punti extra assegnati da Loretta Goggi mentre Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme hanno voluto premiare rispettivamente Agostino Penna e Virginio. I coach di Tale e Quale Show hanno invece assegnato i loro 10 punti a Virginio e Barbara Cola (il punteggio è stato diviso in due punti, cinque per ciascun concorrente).

Con la vittoria a Tale e Quale Show Lidia Schillaci si è portata a casa un assegno di 30 mila euro. Soldi che saranno interamente devoluti in beneficenza ad un’associazione benefica scelta dalla cantante.

#taleequaleshow ???? Lidia Schillaci ↔ Mina#taleequaleshow Posted by Tale e Quale Show on Friday, November 20, 2020

Classifica finale del Super Torneo 2020 di Tale e Quale Show con un ex aequo all’ottavo posto

1. Lidia Schillaci

2. Agostino Penna

3. Virginio

4. Jessica Morlacchi

5. Barbara Cola

6. Pago

7. Giulia Sol

8. Francesco Monte / Sergio Muniz

10. Carolina Rey

Super Torneo Tale e Quale Show 2020: vincono Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi

Oltre ad aver vinto il Super Torneo Lidia Schillaci si è aggiudicata anche la vittoria della puntata in onda venerdì 20 novembre grazie all’imitazione di Mina. Lidia ha dovuto condividere la vittoria con Jessica Morlacchi, che ha invece indossato i panni di Lara Fabian.

#taleequaleshow ???? Jessica Morlacchi Official ↔ Lara Fabian#taleequaleshow Posted by Tale e Quale Show on Friday, November 20, 2020

Classifica completa della serata con un ex aequo al primo posto

1. Lidia Morlacchi – Mina / Jessica Morlacchi – Lara Fabian

3. Agostino Penna – Drupi

4. Francesco Monte – Ultimo

5. Virginio – Gino Paoli

6. Giulia Sol – Alexia

7. Pago – Franco Califano

8. Barbara Cola – Anna Oxa

9. Carolina Rey – Nada

10. Sergio Muniz – Ghali