Lidia Schillaci e il ballerino di Ballando: parole d’amore per Luca Favilla

Lidia Schillaci e il suo bellissimo percorso a Tale e Quale Show

La cantante siciliana Lidia Schillaci ha davvero conquistato tutti con le sue esibizioni nel programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti. La sua imitazione di Lagy Gaga è stata spettacolare e le è valsa anche l’attenzione dall’America, tanta era la somiglianza con la pop star italo-americana. Lanciata da ‘Operazione Trionfo’, poi partita in tour con Eros Ramazzotti, passando per qualche esperienza nella fiction, Lidia Schillaci nel 2018 è stata la corista di Ballando con le stelle. Una carriera in ascesa la sua. Ed è proprio alla corte di Milly Carlucci che ha conosciuto il suo attuale fidanzato, il ballerino Luca Favilla. Tra i due sembra proprio essere sbocciato il grande amore, anche se la coppia non ha mai fatto proclami. In questi ultimi giorni, però, la Schillaci è uscita allo scoperto rilasciando dichiarazioni romantiche dedicate al suo Luca anche perché sono stati ‘pizzicati’ in atteggiamenti intimi da alcuni fotografi.

Lidia Schillaci e il suo rapporto con Luca Favilla: “Mi dà serenità”

In una recente intervista su Di Più Lidia Schillaci si è finalmente confidata sulla sua nuova e travolgente storia d’amore: “Posso dire che è una storia nata da poco, che mi dà serenità, ma proprio perché è agli inizi preferisco non dire altro, anche per scaramanzia”. Si sa, quando nasce un nuovo amore è sempre meglio andarci cauti ma la complicità tra i due non è sfuggita agli spettatori più attenti.

Luca Favilla è un uomo che: “Mi rende felice”

In un’altra intervista rilasciata a Nuovo, Lidia Schillaci ammette che questo nuovo amore è: “Qualcosa che mi dà forza, mi sostiene e mi rende felice”. Ed è proprio quello di cui aveva bisogno in un momento così importante per la sua carriera: poter contare su un uomo che a sostenga nelle sue scelte dandole la forza di migliorarsi sempre.