Licia Nunez lasciata da Barbara: “Non lo accetto”, ecco il gesto della rottura

Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara dopo le parole su Imma Battaglia

Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata Barbara e lei lo ha scoperto stasera, durante la sesta puntata del Gf Vip 4. Barbara ha deciso di interrompere la loro relazione perché Licia ha continuato a parlare della sua storia d’amore con Imma Battaglia. Da fidanzata non ha gradito questo insistere nel raccontare e nel parlare di Imma e Eva Grimaldi, quindi ha scritto un messaggio su Instagram per chiudere la loro storia. Una decisione che ha preso mentre Licia Nunez era rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, senza parlare con lei occhi negli occhi. Non sarà detta l’ultima parola, magari? Forse quando si rivedranno riusciranno a spiegarsi meglio, ma per ora Barbara pare sia molto delusa dal comportamento di Licia. Alfonso Signorini ha aperto l’argomento parlando della storia di Licia e di un amore che rappresenta ancora un fantasma nella sua vita, ovvero Imma. In confessionale, la concorrente ha anche detto che continua a sentire via messaggi la sua ex, dicendo che Eva Grimaldi non può avere l’esclusiva su Imma.

Licia Nunez scopre di essere stata lasciata dalla fidanzata Barbara: la reazione al Gf Vip

Dopo una clip che ha riassunto quanto è successo nelle settimane passate, Signorini ha iniziato parlando di Imma e Eva. Su di loro, Licia ha detto: “Non ci trovo nulla di male. Credo che dopo sette anni di un amore viscerale non può svanire così. Se lo dice a Eva? Non è un mio problema. Sono messaggi limitati a come stai e come non stai e al buon Natale. L’amore resta sempre. Chi sta vivendo di luce riflessa sono loro, non io”. Poi Alfonso ha chiamato Licia nella Mistery Room, per mostrarle il messaggio scritto da Barbara. La reazione dell’attrice, come era facile immaginare, non è stata delle migliori. Forse anche lei, però, avrebbe dovuto immaginare una conseguenza del genere, perché Barbara le aveva dato un avvertimento nella lettera. Licia ha letto e riletto le parole di Barbara, non riuscendo a capire a quale gesto si riferisse. Ecco le sue parole: “Quasi tutti i miei gesti sono dedicati a Barbara. Ce n’è uno in particolare che mi capita spesso di fare, che è baciare l’anello che lei mi ha donato. Non capisco. Ma che vuol dire buon percorso? Alfonso non capisco”.

Licia Nunez, il gesto a cui si riferiva la fidanzata Barbara riguarda l’anello

L’attrice era davvero incredula: “Vorrei sapere di cosa sta parlando. Io credo, anzi sono assolutamente certa di non averle mai mancato di rispetto. Ora non capisco veramente quale sia il gesto”. Ma c’è stata effettivamente una confessione di Licia che potrebbe aver ferito Barbara. In settimana, infatti, Licia ha raccontato che a Ballando con le stelle ha baciato l’anello e ha indicato Imma, che era nel pubblico, per dichiararle tutto il suo amore. E di fatto è lo stesso gesto che lei stessa ha ammesso di fare oggi per Barbara. In ogni caso, Licia non pensa di aver parlato troppo di Imma: “Ma no, assolutamente. Non credo. In ogni caso quando ho parlato di Imma è stato anche per commentare in qualche modo le sue fesserie. Non si può andare in televisione e dire che sono una bugiarda quando non è assolutamente vero. Non credo che questo post sia un addio. Assolutamente no”.

#GFVIP #licianunez ho capito il gesto a cui si riferisce la fidanzata. Licia parlando con barbara alberti ha detto che a ballando le stelle si dichiarò a Imma con il gesto dell'anello. Lo stesso gesto che hai prima Licia in mistery — SandraV (@SandraV13) January 24, 2020

Gf Vip, Licia Nunez incredula dopo il messaggio di Barbara: “Non è nel suo stile”

Ma soprattutto Licia non riusciva a capacitarsi del fatto che Barbara potesse aver chiuso la loro storia con un post sui social: “Non è nel suo stile, la conosco bene”. Tornata in salotto sconvolta, le ragazze sono corse da lei a rassicurarla e Licia ha continuato a dire di non aver mai mancato di rispetto alla sua fidanzata. Fernanda Lessa ha provato a dirle che poteva essere uno scherzo, secondo Paola Di Benedetto Barbara non avrebbe mai potuto lasciare Licia con un messaggio sui social. “Non è da lei, non è da lei. Ma stiamo scherzando? Tra l’altro Barbara non manderebbe mai un tweet pubblico, lei è una persona che ama il confronto. Lei verrebbe anche qui pur di confrontarsi con me”, ha aggiunto ancora Licia nel suo sfogo.

Licia Nunez, il fuorionda al Gf Vip: “Non accetto un messaggio del genere”

Poi ancora ha aggiunto: “Imma va in televisione, parla di me in continuazione, devi sentirti sempre dire bugiarda, è normale che io debba, stando in questo contesto, dire il mio pensiero. Barbara è un’altra cosa, è l’altra metà dell’amore. Quindi io non accetto un messaggio del genere”. Secondo Adriana Volpe, la fidanzata di Licia potrebbe aver frainteso qualcosa, soprattutto per il gesto di cui ha parlato. L’attrice non sembrava convinta di questo messaggio, ritenendo la sua fidanzata una persona di una certa eleganza. Infine: “Non è lei, la conosco troppo bene. Lei supererebbe la timidezza e verrebbe qui”. Tornato dalla pubblicità, Alfonso ha assicurato a Licia che quello è un post scritto dalla sua compagna.