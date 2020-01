La fidanzata di Licia Nunez dice basta e lascia via Instagram l’attrice del Grande Fratello Vip

Nuovo dramma in arrivo al Grande Fratello Vip. Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, ha praticamente mollato l’attrice via Instagram. Tramite un breve comunicato l’imprenditrice si è detta stufa del comportamento di Licia nella Casa più spiata d’Italia e per questo ha deciso di prendere le distanze. Barbara, che qualche puntata fa ha fatto recapitare una lettera alla sua amata, ha chiarito che alcune parole della Nunez l’hanno infastidita parecchio e l’hanno portata a prendere questa decisione così importante. Affermazioni che hanno subito fatto il giro del web e che sicuramente saranno argomento di discussione nella puntata del reality show in onda su Canale 5 venerdì 24 gennaio.

Che cosa ha detto la fidanzata di Licia Nunez: le parole di Barbara

“Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso“, ha scritto Barbara su Instagram. Ad oggi non è chiaro che cosa abbia raccontato di così intimo Licia ma più di qualche telespettatore ha notato l’insistenza con la quale l’attrice continua a menzionare l’ex Imma Battaglia nonostante l’incontro davanti alle telecamere di qualche settimana fa.

Licia Nunez continua a parlare dell’ex fidanzata Imma Battaglia

Di recente Licia Nunez è tornata a parlare della sua storia con Imma Battaglia e ha assicurato che Eva Grimaldi ha creato delle fratture importanti tra di loro. “L’amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni, non puoi staccare il cordone ombelicale. Poi ci siamo staccate del tutto perché Eva non voleva che io e lei ci vedessimo, anche nel semplice rapporto d’affetto”, ha spiegato la pugliese a Barbara Alberti.